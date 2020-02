Loki aurait mis en place l’arrivée d’un méchant majeur du MCU dans la phase 5

Nous avons eu notre premier aperçu Loki le week-end dernier via la publicité du Super Bowl qui a souligné les prochains efforts de Disney Plus de Marvel. Comme la série vient de commencer le tournage, nous n’avons eu qu’un bref aperçu du dieu des méfaits de Tom Hiddleston dans la bande-annonce, mais cela a suffi pour nous donner un indice majeur sur ce qui va arriver dans son premier véhicule solo dans le MCU.

Si vous vous en souvenez, cela nous a dit que Loki se retrouverait incarcéré dans la série, apparemment par la Time Variance Authority. Cette organisation est nouvelle pour le MCU, mais les lecteurs de bandes dessinées les connaîtront. La TVA est dédiée à la surveillance de ceux qui jouent avec la chronologie. Donc, naturellement, le filou asgardien a attiré leur attention car il est connu pour parcourir l’histoire de la Terre dans la minisérie. De plus, il est possible qu’un autre supervillain majeur de Marvel soit également sur leur radar, et leur arrivée sera organisée à Loki.

We Got This Covered a entendu de nos sources – les mêmes qui ont dit qu’un spectacle She-Hulk allait venir à Disney Plus et que Taskmaster serait le méchant de Black Widow, les deux étaient corrects – que Kang le Conquérant sera taquiné dans la série mettant en vedette Tom Hiddleston. La Time Variance Authority, qui vient elle-même de l’avenir, sera apparemment après le tyran qui voyage dans le temps et on nous a même dit que Loki pourrait être mis en service afin de les aider à capturer Kang. Cela ne ressemble pas à Kang – de son vrai nom: Nathaniel Richards – apparaîtra dans le spectacle dans la chair, mais les graines sont définitivement définies pour être plantées pour les classiques Fantastic Four et Avengers.

Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons déjà entendu dire que Kang pourrait être le principal antagoniste d’Avengers 5 AKA, le film qui mettra en vedette la formation des New Avengers. Si tel est le cas, il serait judicieux de mettre en place l’arrivée du méchant dès que Loki. Après tout, Thanos a été établi comme une grande menace plusieurs années avant de détruire la moitié du monde dans Avengers: Infinity War.

Si Kang pourrait être davantage taquiné dans d’autres projets ou films D +, nous ne savons pas pour le moment, mais vous imaginez que c’est une forte possibilité. Et étant donné que ces informations proviennent des mêmes sources qui nous ont également dit que Lethal Weapon 5 progressait avec Danny Glover et Mel Gibson il y a des mois, avant qu’il ne soit confirmé l’autre semaine, nous n’avons aucune raison d’en douter.