Loki Casting Call pourrait révéler le méchant principal du spectacle

Loki se prépare à commencer bientôt la production, donc Marvel est occupé à assembler le dernier des acteurs et de l’équipe pour leur prochaine émission télévisée Disney Plus. Et grâce à MCU Cosmic, nous savons que le studio recherche deux actrices pour jouer les remplaçants de deux personnages principaux. Non seulement cela, mais la description de l’un d’entre eux peut indiquer l’identité du méchant principal de la série.

Selon les informations de Jeremy Conrad, Marvel a envoyé un appel de casting pour une femme de race blanche entre 5’6 “et 5’8” aux cheveux blonds. Conrad note que l’appel a tenu à souligner que les cheveux blonds sont une nécessité pour la pièce. La deuxième actrice dont ils ont besoin, quant à elle, est une femme afro-américaine, légèrement plus grande que l’actrice blonde de 5’7 “à 5’9”.

On ne sait pas à quel personnage la deuxième description pourrait s’appliquer, mais Conrad spécule que le premier suggère que l’Enchanteresse pourrait apparaître dans Loki. Étant donné que les cheveux blonds sont un détail clé, cela doit indiquer la seule femme blonde éminente dans le mythe de Thor – Amora l’Enchanteresse.

Ce ne sont que des spéculations basées sur les preuves à ce stade, mais cela correspond exactement à une histoire que We Got This Covered vous a apportée l’automne dernier. À l’époque, nous vous avions dit que Marvel avait décidé d’inclure Amora dans Loki, son apparition dans la série pouvant également conduire à un rôle dans Thor: Love and Thunder. Et maintenant, il semble que notre scoop susmentionné ait pu être confirmé grâce aux informations de Conrad.

L’enchanteresse est peut-être le dernier antagoniste de Thor à noter que le MCU doit également s’attaquer, il aurait donc certainement beaucoup de sens pour elle de faire ses débuts dans Loki puis de revenir dans le quatrième film de Thor. L’Amour dans le titre taquine également un lien avec la sorcière qui était à l’origine obsédée par gagner le cœur du Dieu du Tonnerre dans les bandes dessinées.

En tout cas, nous savons que Loki sera composé de six épisodes et arrivera sur le service de streaming au printemps 2021, ce qui en fera le troisième spectacle MCU à le faire, après The Falcon et Winter Soldier et WandaVision en 2020.