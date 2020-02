Loki de Disney + ajoute Gugu Mbatha-Raw au casting

Avec environ un an avant LokiPremière du nouveau service de streaming en plein essor Disney +, le casting de la série a trouvé une autre expansion majeure sous la forme de The Morning Show et Miroir noir alun Gugu Mbatha-Raw pour un rôle clé signalé, selon Deadline.

Mbatha-Raw rejoint un casting qui comprend actuellement Tom Hiddleston reprenant son personnage emblématique, Owen Wilson (Nuit au musée) Et Sophia Di Martino (Hier, Fleurs, Dans les Badlands).

Kevin Feige a précédemment partagé que le Loki La série sera également liée à la suite très attendue de Marvel Studios Docteur étrange dans le multivers de la folie. Il n’a pas confirmé si Hiddleston fera également une apparition dans le Docteur étrange suite.

Rick et Morty le vétéran Michael Waldron écrit Loki, qui a également récemment recruté Kate Herron en tant que réalisatrice. Hiddleston a précédemment taquiné que les fans verraient son personnage utiliser le Tesseract pour causer plus de problèmes. Selon les rumeurs, les téléspectateurs suivront Loki alors qu’il voyage dans le temps et laissera sa marque sur divers événements historiques. De plus, la série aurait des effets étendus sur le plus grand MCU. Kevin Feige a confirmé plus tôt ce mois-ci qu’il serait également lié à Docteur étrange dans le multivers de la folie.

Loki sera présenté sur Disney + au printemps 2021.

