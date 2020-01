“ Loki ” pourrait introduire le premier personnage transgenre dans l’univers Marvel

Disney + continue de mettre l’accent sur la diversité dans ses productions. Si vous l’avez fait récemment avec «High School Musical: The Musical: The Series» montrant des personnages ouvertement gays, cette fois ils envisagent d’introduire le premier personnage transgenre de l’univers cinématographique Marvel. Et la fiction choisie pour cela n’est autre que «Loki».

Sera, personnage Marvel

À l’été 2019, la nouvelle sautait que Marvel jetait des femmes trans, apportant beaucoup ont souligné que ce serait pour Sera, un ange asgardien. L’option choisie qui sonnait plus fort était “Thor: Love and Thunder”, mais The Illuminerdi a révélé que la société le posait pour la série avec Tom Hiddleston.

La demande de casting appelée uniquement aux actrices trans de toute ethnie entre 20 et 30 ans pour les six épisodes et avec l’option d’une deuxième saison, c’est donc le fait de cette exigence très spécifique qui a dévoilé les rumeurs selon lesquelles ce serait pour la poursuite télévisée de la saga “Thor”. Sera est le seul super-héros transgenre Marvel, donc les options auxquelles le projet auquel elle était liée ont été réduites de manière exponentielle.

Qui est Sera?

Sera est un Anacoreta, qui est un groupe d’anges mâles qui n’ont pas d’ailes et qui se trouvent à l’intérieur d’un temple Heven sur ordre des Hiérophantes. Cependant, Sera s’identifie comme une femme, devenant ainsi le premier personnage trans Marvel. En outre, Elle est aussi lesbienne, car elle a une relation avec Angela, fille d’Odin, qui la libère du temple où elle était détenue.

.