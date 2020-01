Loki présenterait le premier héros trans du MCU

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment taquiné qu’un personnage trans était en route vers le MCU. Et même s’il n’était pas clair à l’époque de qui il pourrait parler, il semble que nous ayons maintenant notre réponse.

Selon les gens de The Illuminerdi, le studio casting actuellement pour le rôle de Sera, qui sera le premier héros transgenre de Marvel et apparaitra apparemment dans Loki. Mais l’implication du personnage dans le MCU ne s’arrêtera pas là, car le rôle serait un élément de soutien majeur, avec des plans pour que Sera apparaisse également dans les futurs films Marvel.

Quels films peuvent être ceux-ci, nous ne pouvons pas encore le dire, mais Thor: Love and Thunder semble être le choix le plus logique ici, étant donné que nous savons que cela sera fortement lié aux événements de Loki et que nous verrons également Tom Hiddleston. fan anti-héros préféré en elle. Et bien qu’il n’y ait pas de mot sur qui peut réellement jouer Sera, avec le casting en cours, nous devrions obtenir quelques noms bientôt.

Pour ceux qui ne le savent pas, Sera était l’une des Anchrorites, “un groupe d’anges ailés mâles, bien qu’elle se soit identifiée comme une femme. Les Anchrorites ont été piégés dans un temple dans le ciel, jusqu’à ce qu’Angela – la soeur éloignée de Thor – la sauve. »Ensuite, ils sont devenus amoureux. Elle est également fortement liée à la mythologie de Thor dans les bandes dessinées et de nombreux fans s’attendaient à ce qu’elle apparaisse dans le MCU dans la phase 4.

Après tout, cette nouvelle a tardé à venir. Les studios Marvel et Marvel Television ont tous deux lancé leurs premiers acteurs trans en 2019. En juillet, Spider-Man: loin de chez soi mettait en vedette Zach Barack dans un second rôle en tant que camarade de classe de Peter, tandis que Jessica Jones saison 3 avait Aneesh Sheth comme personnage récurrent Gillian , Le nouvel assistant de Jess. De toute évidence, cependant, c’est un pas en avant beaucoup plus important et montre que le studio prend très au sérieux sa promesse de plus de diversité.

Nous serons sûrs de vous informer dès que nous en saurons plus sur qui Marvel a l’œil sur le rôle, mais en attendant, dites-nous, qui aimeriez-vous voir jouer Sera dans Loki? Exprimez-vous ci-dessous avec vos pensées et regardez cet espace pour d’autres mises à jour.