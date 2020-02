Loki Showrunner embauché en tant que docteur Strange 2 de Marvel – / Film

Michael Waldron, qui est actuellement le showrunner de la prochaine série Disney + de Marvel Loki, a été embauché comme nouveau scénariste de Docteur étrange dans le multivers de la folie, la suite du long métrage qui aurait des liens narratifs avec sa série en streaming. Obtenez les détails ci-dessous.

Selon The Hollywood Reporter, Waldron a été embauché comme le plus récent écrivain de Doctor Strange 2, en remplacement du scénariste en devenir Jade Bartlett, dont l’implication dans le suivi a été annoncée en octobre dernier. Cela vient juste quelques jours après l’annonce que le réalisateur de Spider-Man, Spider-Man 2 et Spider-Man 3 Sam Raimi a entamé des négociations avec Marvel Studios pour entrer et diriger le docteur Strange dans le multivers de la folie. Raimi est toujours en pourparlers pour diriger la suite à venir, et si un accord est conclu, il remplacera Scott Derrickson, qui a dirigé Doctor Strange en 2016 et a récemment quitté le fauteuil du réalisateur (Derrickson restera à bord en tant que producteur exécutif).

Il y a eu des spéculations rampantes (y compris de ma part!) Sur la question de savoir si Derrickson s’est éloigné des désaccords sur les éléments d’horreur de l’histoire, puisque Doctor Strange 2 a déjà été considéré comme le premier film “effrayant” de l’univers cinématographique Marvel. / Le film a depuis entendu que les éléments d’horreur n’étaient pas à l’origine de ces différences créatives. Mais cette annonce indique évidemment que Kevin Feige et le reste des producteurs n’étaient pas ravis de l’incarnation actuelle du film, et je suis curieux de voir si l’angle d’horreur restera dans la version de Raimi (en supposant qu’il monte officiellement à bord), car cela était lié au pitch de Derrickson pour ce qu’il voulait faire avec la suite. Compte tenu de sa filmographie, Raimi peut vouloir se pencher sur l’horreur de tout cela … ou il peut avoir une approche complètement différente à l’esprit. Il est encore trop tôt pour en être sûr.

En tout cas, Michael Waldron n’est pas étranger aux complications narratives des multivers. Il a travaillé sur Community et HarmonQuest avant de devenir écrivain / producteur sur Rick et Morty, et a depuis obtenu le poste convoité de showrunner Loki. Marvel doit aimer ce qu’il a fait avec cette série jusqu’à présent, qui suit Loki qui saute dans le temps et le multivers en utilisant le Tesseract qu’il a volé pendant Avengers: Fin de partie. Feige a déjà déclaré que les événements de Loki prendraient en compte Doctor Strange dans le multivers de la folie, mais il est également très fier de la façon dont la plupart des films Marvel essaient de raconter leurs propres histoires individuelles, donc nous ne savons toujours pas s’il y aura pour être un lien majeur entre le spectacle et le film ou si ce sera plus un œuf de Pâques pour les fans qui y prêtent une attention particulière.

Doctor Strange 2 est actuellement prévu pour une sortie sur 7 mai 2021.

