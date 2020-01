Loki TV Show ajoute Owen Wilson dans un rôle majeur

Avec la production déjà en cours à la fois sur The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision, Marvel commence à mettre les choses en mouvement pour la troisième émission télévisée MCU qui arrive à Disney Plus. Oui, Loki tourne maintenant et nous commençons à en savoir de plus en plus sur ce à quoi nous attendre.

Bien sûr, nous savons déjà que la série ne se concentrera pas sur le Loki de la chronologie principale du MCU, car il est maintenant mort sans équivoque après avoir été tué par Thanos au début de Avengers: Infinity War. Au lieu de cela, il s’articulera autour de celui de la section Battle of New York de Time Heist, que nous avons vu dans Avengers: Fin de partie, où il s’est enfui avec le Tesseract et, dans le processus, a créé une nouvelle chronologie.

Les détails de l’intrigue restent encore rares pour ce qu’il fera dans la série, mais ComicBook.com rapporte aujourd’hui que nul autre qu’Owen Wilson n’a rejoint le casting de Loki dans ce qui serait un rôle majeur. Quel rôle c’est, nous ne le savons pas encore, mais attendez-vous à ce qu’il soit très présent dans la série.

Peut-être que nous aurons un peu plus d’informations sur qui il joue une fois que le déluge inévitable de photos fixes commencera à faire surface, mais de toute façon, nous espérons que ce rôle s’étendra au-delà de Loki. Qui sait, il pourrait même continuer à apparaître dans certains films?

Dans tous les cas, avant de rattraper le dieu du mal, nous verrons d’abord le Falcon susmentionné et le soldat d’hiver et WandaVision, qui seront tous les deux plus tard cette année, avant Loki frappe enfin Disney Plus au printemps de l’année prochaine. Mais le premier, bien sûr, est le début de la phase 4 de Marvel, qui commence avec la première de Black Widow le 1er mai.