Loki va “lutter” avec son identité dans la nouvelle série Disney +

De nouveaux détails sur la prochaine série Marvel Disney +, Loki ont été révélés par le créateur de spectacles Michael Waldron, qui est récemment apparu sur le podcast Forever Dogs. Cette nouvelle série se composera de 6 épisodes et verra comment la «lutte avec l’identité» de Loki, parce que le Loki que nous verrons dans cette nouvelle série, ne sera pas le même Loki que nous avons vu mourir dans Avengers: Infinity War, mais une version plus jeune de lui, que nous avons vu pour la dernière fois dans Avengers: Fin de partie, où les événements de Thor: The Dark World et Thor: Ragnarok ne se sont jamais produits.

Pendant le podcast, Michael a expliqué:

«Je pense que c’est la lutte avec l’identité, qui vous êtes, qui vous voulez être. Je suis vraiment attiré par les personnages qui se battent pour le contrôle. Certes, vous voyez qu’avec Loki au cours des 10 premières années de films, il est hors de contrôle à des moments cruciaux de sa vie, il a été adopté et tout et cela se manifeste par la colère et la méchanceté envers sa famille. “

La production de la série est actuellement arrêtée en raison de la crise des coronavirus, mais l’émission devrait toujours arriver sur Disney + au début de 2021. L’émission verra Tom Hiddleston revenir sous le nom de Loki et la série mettra également en vedette Sophie Di Martino, Owen Wilson, Richard E.Grant et Gugu Mbatha-Raw.

De retour au Super Bowl de cette année, Marvel a publié une courte bande-annonce, taquinant le retour de Loki, vérifiez cela ci-dessous:

Êtes-vous excité pour la nouvelle série Loki?

