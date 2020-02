Lola, la mère de Paz Padilla, décède à 91 ans

Temps difficile pour Paz Padilla. Lola, la mère de l’actrice et présentatrice, est décédée à l’hôpital Puerta del Mar de Cadix le lundi 10 février jours après avoir subi un accident dans lequel la hanche a été cassée. Dolores Díaz, mieux connue sous le nom de Lola par tous ses proches, avait 91 ans et était très proche de sa fille avec qui elle avait une relation étroite.

Paz Padilla avec sa mère, Lola

Díaz avait été admis à l’hôpital de Cadix pendant deux mois en raison d’une fracture de la hanche due à un accident qu’il avait subi. La femme a subi une opération pour réparer les dégâts, mais, après plusieurs jours dans le centre médical, il n’a finalement pas réussi à surmonter les soins. L’actrice de «La que se avecina» était à Cadix depuis plusieurs jours pour accompagner sa mère dans ces moments compliqués.

Sonsoles Ónega a publié la nouvelle lors de la diffusion de ‘It’s Noon’ le mardi 11 février. La présentatrice a envoyé un message affectueux à son partenaire, lui envoyant sa force en ce moment: “Vous avez toujours parlé de votre mère et nous savions qu’elle était très excitée de vous voir donner les cloches et qu’elle l’a fait“Dans le cadre de” Quatre par jour “, Joaquín Prat a également souhaité soutenir le chauffeur” Sauve-moi “.

Apparitions de Lola sur Telecinco

Lola Díaz a été vue et entendue par certains programmes Telecinco. Le jour où on savait que Padilla allait présenter les cloches, sa mère était pleine d’enthousiasme et il l’a démontré en appelant «sauve-moi» pour transmettre son bonheur à sa fille. Il a également eu une autre participation au programme de l’après-midi lorsque, au cours du cinquième anniversaire, Lola a appelé pour parler à sa fille et à ceux qui étaient sur le plateau. Un autre moment s’est produit lors de la participation de Paz Padilla à «Ma maison est à toi», lorsque Lola a ébloui de joie.

