Lolita est ravie de la performance de Rocío Madrid et Vanesa Martín

Depuis quelques galas, les larmes sont très présentes sur le tournage de ‘Tu cara me suena’. Le casting des candidats à la huitième édition du Talent Show dépasse largement les attentes du public, et il sait toucher la fibre des membres du jury. Le dixième gala n’allait pas être moindre et, à cette occasion, c’était Lolita qui ne pouvait pas contenir ses larmes.

Vanesa Martín et Rocío Madrid dans ‘Tu cara me suena’

Le troisième de la soirée à agir a été le vainqueur de la semaine dernière. Rocío Madrid a dû relever le défi d’imiter Vanesa Martín mais avec une difficulté supplémentaire: partager la scène et la chanson avec elle. Quand il était avec ses collègues et Manel Fuentes avant d’agir, Il a déjà avoué au présentateur que s’il rencontrait l’artiste lors du numéro, il allait sûrement fondre en larmes.

Dès qu’ils ont mis les pieds sur scène, ils se sont tous les deux embrassés et ont commencé à chanter. Tout au long de la performance, Lolita n’a cessé d’avoir des larmes aux yeux et celle de Chenoa est également devenue cristalline. “La première fois en dix galas que nous portons que je m’excite“Lolita a commencé à dire après avoir séché ses larmes, pour remercier plus tard Martín et lui demander de revenir au concours autant de fois qu’il le souhaite.”

Les musiciens sur le plateau

Chenoa a également voulu féliciter les deux pour la qualité du spectacle et Rocío pour avoir su saisir la pureté de Vanesa. Le présentateur a demandé des applaudissements, non seulement pour eux, mais aussi pour les musiciens de ce dernier qui l’ont accompagné sur scène et ont grandement facilité la représentation. Avant de partir, Vanesa Martín a de nouveau embrassé Rocío et a reçu une ovation debout en cadeau.

