Lolita explique dans ‘Ton visage me sonne’ les raisons de son absence au dernier gala: “Peté”

Le cours de la huitième édition de «Votre visage me sonne» est déjà revenu à la normale. Vendredi 28 février, c’était un gala spécial parce que les trente ans d’Antena 3 ont été célébrés dans le salon du talent Gestmusic et, pour cela, les candidats ont voyagé dans le temps et ont honoré la chaîne en se souvenant de leurs meilleurs formats. Mais ce n’était pas la seule chose qui sortait de l’ordinaire.

Lolita dans ‘Ton visage me sonne’

Chaque fois que Manel Fuentes saute sur scène au début de chaque tranche, il présente les quatre juges. Mais le dernier gala ne l’a fait qu’à trois, et c’est que Lolita n’est pas allée à son travail. Personne n’a expliqué pourquoi, mais au neuvième gala, il est revenu plus fort que jamais. “Je veux clarifier quelque chose”, a-t-il déclaré après la performance de Cristina Ramos, lorsqu’il s’est rendu au centre du plateau pour participer à un match.

A cette époque, il a expliqué les raisons de son absence la semaine dernière: “De temps en temps, il fait “PUM!” et peta, et j’ai fait pipi“Il a également commenté qu’il était ennuyé de ne pas pouvoir participer à ce gala spécial. Pour rassurer tous ceux qui l’écoutaient, il a précisé – entre rires et applaudissements de tous ceux qui étaient présents – qu’il n’avait rien de grave:” Vous allez avoir Lolita pour tout. ”

Récupérer le temps perdu

“Je suis pratiquement né dans cette chaîne et je me sentais vraiment désolé“, a-t-il ajouté avant qu’Àngel Llàcer mette la touche d’humour en criant:” Ni qu’il avait maintenant trente ans “, se référant à l’âge d’Antena 3. Lolita s’est fait une main innocente dans un défi pour Cristina Ramos et a Je voulais profiter de ce que le gala précédent n’a pas fait et cela a été clair: “Je ne suis pas venu la semaine dernière, car maintenant je fais tout”.

.