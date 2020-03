Lolita Flores surprend dans ‘Votre visage me sonne 8’ montrant la culotte en direct

Le onzième gala de la huitième édition de ‘Tu cara me suena’ a mis en vedette un invité de luxe: Alaska. La chanteuse est passée au format que Gestmusic produit et présente Manel Fuentes dans Antena 3 pour se mettre à la place de la célèbre artiste internationale Samantha Fox dans une performance spectaculaire qu’elle a joué avec son mari Mario Vaquerizo, transformé en Sabrina. Ensemble, ils ont chanté la chanson “Call me” et ils l’ont fait devant un jury qui était complètement fasciné avec le travail des deux, comme ils l’ont examiné juste après que les deux ont chanté sur scène.

Lolita montrant la culotte dans ‘Ton visage me sonne’

Lolita Flores a été l’une des plus étendues dans son évaluation du couple populaire. Elle voulait souligner le beau geste que l’Alaska a eu avec son mari lorsqu’elle a accepté de participer au programme, car elle est complètement convaincue que “Si nous lui proposons de venir seule, elle dit non”. Dans le même temps, il l’a également félicitée, convaincu que “je n’ai jamais vu l’Alaska”, même s’il a reconnu avoir vu Mario Vaquerizo, qui, selon lui, n’a pas fait un aussi bon travail que sa femme.

“Je l’ai vu (…) pour sa performance et … pour sa hauteur libre”Lolita a dit, alors qu’une de ses camarades de classe n’hésitait pas à crier: “Et pour la culotte!”. Et c’est que Chenoa, Àngel Llàcer et Carlos Latre ont vu les sous-vêtements féminins que Vaquerizo portait lors de son passage. Lolita Flores n’a pas hésité alors à classer ses compagnes comme “obsédées” et elle a avoué qu’elle n’avait vu cet article de vêtements nulle part. “Bien sûr, tu ne portes pas de culotte non plus!” S’exclama Llàcer, ce qui a amené le jury à décider immédiatement de lui montrer ses sous-vêtements parce que, comme elle l’a dit sans ambages, “oui je porte une culotte (…) et ils sont bruns. ”

Quelle est ta culotte préférée?

De cette façon, la chanteuse n’a pas hésité à montrer sa culotte à l’ensemble du public, devant une Manel Fuentes complètement choquée et affirmant que “cela devient incontrôlable”. Le peu que nous puissions espérer, c’est que dans l’évaluation de la prochaine représentation, Àngel Llàcer, ce complot allait se poursuivre et que le professeur de théâtre avait préparé une boîte de culottes. “Ceux que j’ai trouvés dans le vestiaire de Lolita”, selon lui. Ce fut alors que nous avons vécu un moment surréaliste de nous deux en regardant la différents sous-vêtements avec les fleurs en choisissant l’un d’eux mais en précisant que “même pour tout l’argent du monde, je n’en porte pas un”.

.