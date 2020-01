L’OMS déclare l’urgence mondiale pour le coronavirus de Wuhan

La L’Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence mondiale en raison des contagions du nouveau coronavirus de Wuhan qui ont causé 170 décès en Chine et plus de 6 000 infections, dont 98 en dehors du pays asiatique. “La principale raison de cette déclaration n’est pas ce qui se passe en Chine mais ce qui se passe dans d’autres pays”, a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Actuellement, des infections sont enregistrées dans 18 pays.

Vous pourriez également être intéressé: Qu’est-ce qu’un coronavirus? Comment se propage-t-il, qu’est-ce que c’est et comment l’éviter

La plupart des infections enregistrées en dehors du sol chinois provenaient de personnes qui se sont rendues à Wuhan, où l’épidémie a commencé, mais il y a maintenant huit cas d’infection de personne à personne en Allemagne, au Japon, au Vietnam et aux États-Unis.

Le Dr Adhanom a assuré que ce frèreVous “sans précédent” a trouvé une réponse extraordinaire, en particulier du gouvernement chinois qui a approuvé leur confiance.

Les urgences sanitaires internationales de l’OMS ne se produisent que lorsqu’il y a “un événement extraordinaire qui est déterminé … qui constitue un risque pour la santé publique pour d’autres États du fait de la propagation internationale de la maladie”. Les déclarations les plus récentes ont eu lieu en:

2009: Pour le virus H1N1

2014: En raison de l’augmentation des cas de polio

2016: Pour l’épidémie de Zika

2014 et 2019: Ebola a fait l’objet des deux déclarations. Le premier a duré d’août 2014 à mars 2016, alors que près de 30 000 personnes ont été infectées et plus de 11 000 personnes sont mortes en Afrique de l’Ouest.

.