L’OMS fait passer le risque de coronavirus de modéré à élevé

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu lundi qu’elle s’était trompée dans son évaluation des risques du virus chinois, qui a jusqu’à présent tué 106 personnes. Le 23 janvier dernier L’OMS a indiqué qu’il était “trop ​​tôt” pour décréter une urgence internationale pour cette nouvelle flambée de coronavirus; cependant, l’agence des Nations Unies a expliqué plus tard dans un nouveau rapport, et au bas de la page, qu’elle avait déclaré “à tort” que le risque global était “modéré”.

Selon l’OMS, qui a été critiquée à d’autres occasions pour la même manière dont elle met en garde contre de nouvelles flambées, elle a été réduite à admettre que la confusion générée dans les rapports précédents était due à une simple “erreur d’écriture”. “C’est une erreur. C’est certainement considérable … mais je pense vraiment que c’est une erreur qui a maintenant été corrigée. »Le co-directeur de l’Ecole suisse de santé publique, Antoine Flahault, a déclaré à l’agence de presse APF.

Le virus appelé 2019-nCoV est originaire de Chine le 31 décembre et a depuis causé la mort de dizaines de personnes et infecté des milliers de patients. Rien qu’en Chine, 4 000 personnes infectées par un coronavirus ont été confirmées, qui s’est même étendu à d’autres régions du monde comme les États-Unis, la France, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, le Vietnam, Singapour, Hong Kong et Taiwan. Au Mexique, il y a encore un cas confirmé.

L’OMS n’a utilisé cette même déclaration d’urgence dans le monde qu’en 2009, lors de la propagation du virus H1N1, lorsqu’elle a été qualifiée d’alarmiste lors de la première utilisation de ce terme, provoquant la panique dans l’achat de vaccins. Ensuite, il a été découvert que le virus n’était pas aussi mortel qu’on le pensait. En 2014, il a de nouveau été vivement critiqué lorsqu’il a, à l’inverse, minimisé la gravité du virus Ebolaque qui a coûté la vie à plus de 11 mille personnes.

