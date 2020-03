L’OMS interdit officiellement la prise d’ibuprofène pour le coronavirus

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé aux personnes souffrant de symptômes de COVID-19 d’éviter de prendre de l’ibuprofène, après les autorités françaises a averti que les anti-inflammatoires pourraient aggraver les effets du virus.

L’avertissement du ministre français de la santé fait suite à une étude récente dans la revue médicale The Lancet qui a émis l’hypothèse qu’une enzyme propulsée par des anti-inflammatoires comme l’ibuprofène peut rendre les infections à coronavirus plus faciles et pires.

Le porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier, a expliqué aux journalistes à Genève que des experts de l’agence de santé des Nations Unies enquêtaient sur les effets du médicament pour fournir des conseils plus précis. C’est pourquoi Lindmeier lui-même a sérieusement averti:

“En attendant, nous recommandons d’utiliser le paracétamol et de ne pas utiliser l’ibuprofène comme automédication. C’est important”.

Cependant, il explique que si ce sont les médecins qui le prescrivent, alors il faut le prendre, car ce sont eux qui ont le dernier mot. »

Ses commentaires sont venus après qu’Oliver Véran, le ministre français de la Santé, a tweeté un avertissement concernant l’utilisation de l’ibuprofène et d’autres anti-inflammatoires car ils pourraient être une aggravation pour les personnes souffrant de COVID-19..

Dans le cas du paracétamol, il doit être pris strictement selon la dose recommandée, parce que trop peut endommager le foie.

Jusqu’à présent, la pandémie COVID-19, qui a infecté environ 190 000 personnes dans le monde et tué plus de 7 800 personnes. Quoi qu’il en soit, il n’est jamais important de cesser de souligner qu’il provoque des symptômes bénins chez la plupart des gens, mais il peut entraîner une pneumonie et, dans certains cas, une maladie grave pouvant entraîner une défaillance de plusieurs organes.

