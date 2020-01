L’OMS nie l’urgence sanitaire mondiale due au coronavirus

Lors d’une conférence de presse, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il était “trop ​​tôt” pour considérer que les infections à coronavirus Wuhan mérite d’émettre une «urgence internationale».

“Que personne ne se trompe, il s’agit d’une urgence à très haut risque en Chine” et peut devenir une urgence internationale, a déclaré Adhanom et expliqué qu’il existe des infections entre les personnes en Chine, mais jusqu’à présent, on ne sait pas qu’elles se sont produites en dehors de ce pays, même si cela pourrait arriver. “Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le coronavirus.”

«Le fait que nous ne déclarions pas l’urgence internationale aujourd’hui ne signifie pas que l’OMS ne prend pas au sérieux la gravité de l’épidémie de coronavirus. Rien ne peut être plus éloigné de la réalité », a déclaré Tedros Adhanom.

L’OMS a confirmé 584 cas de coronavirus, dont 575 en Chine et les autres au Japon, en Corée du Sud, à Singapour, aux États-Unis, au Vietnam et en Thaïlande; Avec 17 décès.

