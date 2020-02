L’OMS nomme officiellement le coronavirus, Covid-19

Virus de Wuhan, coronavirus de Wuhan, coronavirus … Internet a donné de nombreux noms à la maladie qui a frappé la Chine et d’autres parties du monde depuis la fin de 2019 et à ce jour, certaines même à connotation raciste. Voilà pourquoi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé de donner un nom officiel au coronavirus, à la fois à des fins scientifiques et pour éviter les confusions et les dénominations racistes.

Le nom scientifique provisoire du coronavirus à ce jour était 2019-nCoV. Cependant L’OMS a signalé que le nom officiel du virus sera Covid-19. Comme son ancien nom, le nouveau est un acronyme. “Co” signifie couronne, “vi” virus, “d” est souhaité, c’est-à-dire maladie et “19” fait référence à 2019, l’année de la flambée.

En nommant officiellement le coronavirus, l’OMS avait pour objectif d’utiliser un nom plus précis pour la maladie, car “coronavirus” fait référence à une famille de virus qui partagent des caractéristiques similaires. D’un autre côté, le nouveau nom a pour but d’éviter les dénominations racistes contre les Asiatiques. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, a déclaré:

«Il est important d’avoir un nom pour empêcher l’utilisation d’autres noms inappropriés ou stigmatisants. Il peut également donner un format standard à utiliser en cas de future épidémie de coronavirus. »

L’OMS entend que le nouveau nom, Covid-19, fasse écho dans les réseaux sociaux, où des motos et des étiquettes racistes ont commencé à être utilisées pour désigner le virus. L’idée est avoir un nom neutre qui peut être utilisé dans n’importe quelle situation.

À ce jour, plus de quarante mille cas de coronavirus (aujourd’hui Covid-19) ont été signalés et ont causé la mort de plus d’un millier de personnes en Chine. D’un autre côté près de quatre mille personnes infectées se sont rétablies et ont pu rentrer chez eux.

