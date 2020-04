L’OMS prévient: les personnes guéries peuvent rester infectées jusqu’à 15 jours de plus

L’OMS demande d’isoler les patients guéris pendant 15 jours car ils peuvent infecter les autres

Dans une mise à jour sur le nouveau coronavirus qui sévit sur la planète entière, l’OMS avertit que les patients qui ne présentent plus de symptômes et peuvent être considérés comme “guéris” ils doivent être enfermés pendant au moins 15 jours après leur sortie médicale avec toutes les précautions nécessaires.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, prévient que même si les personnes “en bonne santé” ne présentent plus de symptômes, elles peuvent en infecter d’autres, il est donc recommandé de les isoler pendant une période de 15 jours supplémentaires.

“Ils peuvent encore infecter les autres après avoir cessé de se sentir mal, donc les mesures (d’isolement) ils doivent durer au moins deux semaines après la disparition des symptômes » Tedros a souligné lors d’une conférence de presse.

Il a ajouté que ceux qui s’occupent de personnes en convalescence ne devraient appartenir à aucun groupe à risque, ils doivent se laver les mains en permanence et éviter les visites d’autres personnes.

Tedros a insisté pour qu’ils fassent tous les tests possibles pour détecter la plupart des cas et ainsi avoir un plus grand contrôle sur qui peut infecter plus de personnes. En Espagne, il a été choisi pour isoler les patients présentant des symptômes bénins et en prenant des précautions extrêmes, tandis que dans d’autres pays, les gens n’y prêtent pas attention. et ils peuvent aggraver la propagation de ce virus.

“Alors que le coronavirus se déplace vers les pays à faible revenu, Nous sommes profondément préoccupés par l’impact que cela pourrait avoir sur les populations à forte prévalence du VIH ou les enfants souffrant de malnutrition. Nous appelons chaque pays et chaque individu à faire tout son possible pour arrêter la transmission “, a-t-il conclu.

À mesure que le coronavirus expire, beaucoup se sentiront sûrement complètement libres de quitter la maison. Partagez ces nouvelles pour alerter tout le monde. Ensemble, nous diminuerons le nombre d’infections.

