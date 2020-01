Lone Star ‘est diffusé avec succès après la NFL sur FOX et ’60 minutes’ reste fort sur CBS

«9-1-1: Lone Star»

FOX a vécu une nuit importante le 19 janvier et la chaîne a lancé «9-1-1: Lone Star», qui est sans aucun doute l’un de ses plus gros paris pour cette nouvelle saison. La fiction a réussi à mettre en valeur et à mener sans problème sa bande en touchant les dix millions de téléspectateurs et les 2,7 points de notation. La stratégie de FOX pour lancer la série après le football américain La NFL a fonctionné et c’est que le jeu diffusé en prime time a balayé, dépassant 34 millions de spectateurs. D’autre part, il convient de noter le succès de «60 minutes» et le remplacement de «NCIS» dans CBS et les bonnes données de «Shark Tank» dans ABC.

Adultes de 18 à 49 ans

FOX: 8.2 / 33

CBS: 0,6 / 3

ABC: 0,5 / 2

NBC: 0,4 / 2

Le CW: 0,2 / 1

Renard

07h00 – ‘NFL Football’ (19h-21h30): 34,130,000 [10/39] (1er)

10h00 – «9-1-1: Lone Star» (création): 9 850 000 [2,7/14] (1er)

CBS

07h00 – ’60 minutes ‘: 8,140,000 [1,0/4] (2e)

08h00 – «NCIS: Los Angeles» (R): 4 340 000 [0,5/2] (2e)

09h00 – «FBI» (R): 3 710 000 [0,4/2] (2e)

10h00 – «NCIS: La Nouvelle-Orléans» (R): 3 690 000 [0,4/2] (2e)

ABC

07h00 – «Vidéos les plus amusantes de l’Amérique»: 3 890 000 [0,5/2] (3e)

08h00 – «Les enfants disent les choses les plus dures» (final): 2 790 000 [0,4/2] (3e)

09h00 – «Shark Tank»: 2 720 000 [0,5/2] (3e)

10h00 – «Shark Tank» (R): 2 320 000 [0,4/2] (3e)

NBC

07h00 – ‘America’s Got Talent’ (19h-21h) – Remplacement: 1880000 [0,3/1] (4e)

09h00 – «Ellen’s Game of Games» (remplacement): 1 720 000 [0,3/2] (4e)

10h00 – «Ellen’s Game of Games» (remplacement): 2 130 000 [0,5/3] (4e)

Le CW

08h00 – «Batwoman»: 780 000 [0,2/1] (5e)

09h00 – «Supergirl»: 830 000 [0,2/1] (5e)

