Loni Love nie que Tamar Braxton soit renvoyé de “The Real”

Loni Love nie les affirmations de Cookie Hull selon lesquelles elle aurait comploté pour que Tamar Braxton soit renvoyé de “The Real”.



Le mois dernier, le comédien / écrivain Cookie Hull a révélé que Loni Love avait concocté plusieurs courriels qui auraient finalement conduit Tamar Braxton à se faire renvoyer du Real. Alors que les animateurs actuels du talk-show de jour se sont querellés et se sont réconciliés avec la sœur de Braxton à plusieurs reprises, la saga entre Tamar et le casting composé de Tamera Mowry, Loni Love, Jeannie Mai, Adrienne Bailon et le dernier ajout d’Amanda Seales The Real continue des années après le départ de Braxton du spectacle. Maintenant, Loni Love évacue la rumeur selon laquelle c’est elle qui aurait contribué à ce que l’auteur-compositeur-interprète soit renvoyé de la série télévisée.

Selon Cookie Hull, qui est un ancien ami et collaborateur de Loni Love, la comédienne de 48 ans est devenue une personnalité de la télévision complotée contre Tamar Braxton parce qu’elle voulait être le seul acteur de la série “ghetto” et n’appréciait pas Braxton prenant tout son éclat. Bien que les affirmations de Hull semblent fictives et bizarres, certains fans de la série et des abonnés de Braxton pensaient que la rumeur était vraie. C’est pourquoi Love se présente et dire sa vérité sur la déclaration scandaleuse n’est rien d’autre qu’un canular.

Dans une récente interview avec Madame Noire, Love nie qu’elle se réfère même à elle-même en termes de “ghetto” et ne se réfère jamais à Tamar en tant que telle. L’entretien aborde initialement le sujet des allégations de Hull, en déclarant:

“Je ne sais pas si vous voulez en parler ou non – mais Cookie Hull a récemment fait une interview avec Comedy Hype et elle a prétendu que c’était vous qui aviez écrit un e-mail pour faire virer Tamar et que vous vouliez être la seule fille noire du «ghetto» de la série. Vous en avez parlé un peu sur TheReal mais vous n’avez pas dit son nom. Je voulais donc savoir ce que vous en pensiez. “

Loni Love a gracieusement répondu:

“J’ai des réflexions à ce sujet que j’ai abordées dans mon livre. Mais je dirai ceci, quiconque me connaît, sait que je ne me décrirai pas comme une fille du ghetto. Je ne décrirais pas Tamar Braxton comme une fille du ghetto. Je pourrait dire que nous croyons au pouvoir d’être nous-mêmes. Mais ghetto girl?! Je ne ferais jamais ça. Et aussi, il y a une leçon à cela. Lorsque vous essayez d’aider les gens, vous devez regarder qui vous aidez. ”

L’amour a continué:

“Je n’ai jamais été contre une femme noire. Mes fans le savent. C’est la raison pour laquelle j’ai écrit ce livre. Quand vous lirez le livre, vous verrez. J’essaie de révéler la vérité depuis des années. Mais ici , nous avons affaire à ce type de téléréalité (mentalité). J’en parle dans mon livre. “

Loni Love fait actuellement la promotion de ses nouveaux mémoires, J’ai essayé de changer pour que vous n’ayez pas à le faire, tandis que The Real continue de produire leur contenu gagnant d’un Emmy pour leurs fans. Découvrez un clip de Love jugeant le tout nouveau concours de talents The Funny Dance Show dans le post Instagram fourni ci-dessous.

