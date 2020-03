Looney Tunes fait partie de la nouvelle collection Tommy Hilfiger | Instagram

La célèbre multinationale américaine de vêtements Tommy Hilfiger a surpris tout le monde en nous ramenant dans le temps avec un incroyable collection du dessin animé bien-aimé du Looney tunes.

Looney Tunes est une série de dessins animés de la société Warner Bros qui a officiellement commencé l’année de 1930 avec le court métrage Sinkin ‘dans la baignoire.

De 1940 à 1969, le série Looney Tunes était la série de dessins animés sans aucun doute plus populaire dans les salles de cinéma du monde entier, même battre disney et d’autres concurrents populaires de l’époque.

Curieusement, le nom Looney Tunes est un variation de Symphonies idiotes, le nom de la série de dessins animés musicaux de Walt Disney.

Les Protagonistes de cette nouvelle collection seront Bugs Bunny, Tweety, The Devil of Tazmania et Silvestre, qui sont les personnages principaux.

Cette grande collaboration nous rappellera le passé avec des vêtements incroyables pour adultes et enfants et leur nom sera “Tommy Jeans Looney Tunes“

Cette collection amusante aura grands vêtements habiller streetwear, quelque chose qui a été beaucoup utilisé récemment.

Il sera complètement complet et drôle, juste pour un bon début de saison avec des t-shirts, des pulls molletonnés, des pantalons, des vestes en jean, des accessoires et bien plus encore, le tout pour un tenue décontractée.

Pour tous fanatiques de ces personnages incroyables, chacune de vos vêtements seront spécial et ils voudront certainement tout acquérir.

Bien qu’il y ait vêtements Pour les hommes et les femmes, il existe également des vêtements comme des t-shirts, des sandales, des chapeaux de seau, des sacs à dos, des sacs de ceinture et des casquettes qui sont sans sexe.

Cette nouvelle collection peut être trouvée à partir de la prochaine 1 avril à la page par Tommy Hilfiger.

En plus de cette marque renommée, les Looney Tunes ont collaboré sur de nombreuses autres marques, à la fois des vêtements et des accessoires et d’innombrables choses, pour lesquelles on se souvient toujours d’eux.

