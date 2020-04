L’OPEP accepte de réduire la production de pétrole

Mexico.- Le centre d’affaires de Mexico a déclaré que les emplois ne sont pas maintenus ou créés par décrets, mais que la sécurité juridique et un cadre promotionnel adéquat de la part des autorités sont nécessaires.

Jesús Padilla, président de Coparmex à Mexico, détaillé selon les documents de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), seulement dans la capitale du pays, il y a 118 417 employeurs qui, ensemble, génèrent plus de 3 400 000 sources de travail.

En ce sens, il considère que le dialogue social entre les entreprises, les travailleurs et le gouvernement de la capitale permettra de faire face à la crise avec succès face à l’urgence sanitaire provoquée par COVID-19.

Compte tenu du panorama et de l’arrêt imminent de la production, il a suggéré de mettre en place des dispositifs temporaires pour soutenir la liquidité des entreprises afin qu’elles puissent se maintenir.

“Nous pensons qu’aujourd’hui, ce que la société exige d’une meilleure compréhension entre tous les acteurs sociaux et le gouvernement, afin qu’ensemble nous puissions anticiper cette crise sanitaire et économique”, a-t-il déclaré.

En outre, il a reconnu que cela exigeait également une énorme responsabilité sociale et la générosité des employeurs envers leurs travailleurs, mais “plus les mesures seront retardées, cette réactivation aura des coûts plus élevés pour l’ensemble de la société”.

Enfin, il a réitéré que la priorité pour tous devrait être de sauver le plus grand nombre de vies, de maintenir l’économie malgré les aléas, de préserver les entreprises et les emplois et donc de sauvegarder les revenus des familles.

