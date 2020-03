Lopez Jennifer Lopez avoue qu’elle et Alex Rodriguez “ne sont pas pressés” de se marier

Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, fils

L’artiste est ravie de «construire quelque chose ensemble» avec son petit ami athlète, mais son mariage n’est pas une priorité.

Jennifer Lopez ne se précipite pas pour épouser son fiancé Alex Rodriguez.

Le couple s’est fiancé il y a un an et, alors qu’elle est ravie de «construire quelque chose ensemble» avec son petit ami sportif, son mariage n’est pas une priorité.

“C’est très drôle parce que lorsque nous nous sommes fiancés pour la première fois, je me suis dit:” Oooh, allons-nous nous marier dans quelques mois? “”, A-t-il déclaré à Oprah Winfrey lors de l’arrêt à Los Angeles à l’Oprah Vision Tour 2020. Samedi. “Ta vieille pensée revient, toutes ces choses romantiques qui m’ont fait me marier trois fois.”

“Il dit:” Quoi que vous vouliez faire, nous pouvons en parler. ” J’ai dit: «Mais si nous allons être ensemble pour le reste de nos vies, quelle est l’urgence?» »

Au lieu de cela, il a avoué que l’objectif principal du couple est de fournir à leurs enfants “une famille avec un mari et une femme, une mère et un père, et nous embrassons tous nos enfants et leur montrons quelque chose que nous n’avions pas”.

Puis il a reconnu que leur relation était “différente” de leurs romances passées et a expliqué: “Je n’ai jamais eu personne qui voulait me voir briller et grandir.”

Jennifer a été mariée trois fois auparavant, avec le serveur Ojani Noa, le danseur Cris Judd et le chanteur Marc Anthony, le père de ses jumeaux Max et Emme, 12 ans. Alex partage ses filles Natasha, 15 ans, et Ella, 11 ans, avec son ex-femme Cynthia Scurtis.