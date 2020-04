López Obrador a rejeté l’appel de Cárdenas pour un accord national pour Covid-19

Mexico – Avant l’appel urgent du triple candidat à la présidence de la République, Cuauhtémoc Cárdenas et de 30 autres intellectuels et hommes politiques au président Andrés Manuel López Obrador pour former un front commun face à l’urgence nationale, il y a eu un rejet ouvert, avec quelques nuances.

López Obrador, qui a déclaré ouvertement que

ne va pas se joindre à l’initiative parce que “l’unité est en cours, tous les

les gens soutiennent, il y en a très peu qui ne soutiennent pas. Le plus de soutien: entrepreneurs,

professionnels et un accompagnement solidaire. Il y a un grand soutien de la part des gens.

Ils suivent toutes les recommandations “, at-il dit.

Pour exprimer la question de l’appel du

groupe d’universitaires, de militants et de personnalités, tels que l’ingénieur Cárdenas, qui

ils ont demandé au président López Obrador un accord national pour surmonter les

crise économique, il a dit que ce qu’il veut, ce sont des actes, pas des mots, pas des discours

démagogique.

Le mandat est également signé par l’ancien

Le secrétaire au Trésor et au crédit public, David Ibarra; ainsi que

les économistes Rolando Cordera et Carlos Tello; anciens députés fédéraux

Francisco Suárez Dávila et Saúl Escobar Toledo; l’ancien PDG de l’IMSS,

Mario Luis Fuentes et la militante des droits de l’homme Clara Jusidman.

Ils considèrent qu ‘”il est vital d’agir rapidement et avec force, non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine économique”, après avoir averti que les indicateurs économiques pointent vers une “forte récession mondiale”.

“Cela nécessite une refonte

une compréhension approfondie des objectifs et des paramètres du programme économique formulé

moment. Ce n’est qu’ainsi que l’État mexicain pourra lancer une réponse à la

hauteur du défi auquel nous sommes confrontés. Les temps non publiés nécessitent une action

inédits », ont-ils exprimé.

Réponse énergique de López Obrador

Elle était ouverte à ne pas accepter l’appel, car elle a dit qu ‘”il y a ceux qui parient sur

que nous faisons mal, ils ont un discours démagogique disant: nous voulons que vous

Le président se porte bien, parce que le Mexique se porte bien, mais nous voulons des faits, comme

les hommes d’affaires le font », bien qu’il ait précisé plus tard:« nous n’excluons aucune ressource ».

Il a présumé qu’il y avait déjà des entrepreneurs qui – pour

exemple- a déjà résolu la pénurie de

l’alcool, “pas ceux qui attendent des fonds de sauvetage ou ceux qui veulent

vendre du matériel pour faire votre août. Enfin, pas ça. Heureusement la ville

Cela aide beaucoup et de toutes les classes pauvres et moyennes ».

Il a insisté pour que si ce groupe veut

collaborer, le faire et avec des faits concrets, car AMLO ne rejoindra pas un

modèle qui a à voir avec le modèle des régimes précédents. “Nous avons déjà brisé le

moule néolibéral et vous ne pouvez pas mettre de nouveau vin dans les vieilles bouteilles. Rien qu’une nouvelle alliance

pour faire face à l’épidémie ».

Il a dit que de nombreux politiciens et intellectuels

“Ils sont perplexes et demandent où est le président? Pourquoi pas

réagit? Bien que nous soyons ici tous les jours pour donner des informations et faire face

l’urgence ».

Il a dit qu’hier il avait eu une réunion avec

hommes d’affaires auxquels il a dit qu’il acceptait leurs propositions et leur soutien “, et je leur ai dit

Nous allons à autre chose, je n’exclus pas vos propositions, nous les verrons, mais nous

Nous avons déjà un moyen de régler ce problème. Et nous n’excluons pas tout le reste. Ce que

ils disent qu’il doit y avoir de la dette. Et je ne pense pas que le pays devrait être redevable à

raison de la crise ».