Loquillo ressuscite des concerts de rock à Madrid après la fermeture forcée

Dimanche 5 juillet 2020, p. 5

Madrid. Loquillo se définit comme un rock espagnol depuis cinq ans, il semblait donc propice de lui accorder la réouverture du WiZink Center quatre mois après la fermeture forcée.

Le chanteur barcelonais a rendu le rock à sa place à Madrid. Il s’agit d’un message d’ouverture de concorde sur Twitter. Je suis un natif de Barcelone qui aime cette ville, a déclaré José María Sanz, Loquillo, qui à 59 ans pensait qu’il avait presque tout vu.

Ce qu’il n’avait pas vu, c’était un immense pavillon avec tant de fauteuils bleus, tant de ciment sous ses pieds, car, habitué à voir des milliers de têtes, des milliers de mains levées, ce n’était pas la meilleure des perspectives. Tout a commencé avec Dans les rues de Madrid.

La foule a été soigneusement accueillie après une entrée paisible et prudente. Avec toutes les portes du pavillon ouvertes, ils entrèrent tous sans hâte mais sans pause, se lavèrent les mains, achetèrent quelque chose au bar et s’installèrent.

Quelqu’un a reproché à un autre de ne pas porter le masque tout le temps, mais c’était inévitablement temporaire.

Quand la musique a commencé, tout était aussi déroutant que tout le monde peut l’imaginer, mais pas aussi déroutant qu’un concert en voiture, la plus inhabituelle des idées qui ont émergé de la pandémie.

Les plus sceptiques faisaient toutes sortes de rythmes de tambour et secouaient la tête presque contre leur gré. L’ordre du pavillon était clair: se lever c’est bien, mais pas fou. C’est essentiellement ce qui s’est passé, avec des couples dansant la bière à la main, chantant, étreignant, se cachant.

Le public devait faire sa part. Depuis la scène, le groupe a joué ce qu’il avait à jouer, à jouer comme s’il y avait 100 millions de personnes devant eux. La vérité est qu’il jouait devant un pavillon incroyablement vide. Ce qui serait une victoire en termes commerciaux, vendredi était une petite grosse victoire pour tout le monde. C’est ainsi que 2020 est cruel.

Il y a un écho, bien sûr, bien que le groupe soit convenablement égalisé à plein volume, mais même avec des réserves, il semble que cela fonctionne. Le personnel a été réduit, car ils ont besoin que l’anonymat de la foule soit totalement libre et aliéné. C’était comme un théâtre, mais 10 fois plus grand, donc tout était visible.

Des gens ont été libérés, bien sûr qu’ils l’étaient. Avec A toro bravo, juste un peu, avec El hombre de negro un peu plus et avec Salud et rock and roll, déjà bien plus. Si vous vous concentriez exclusivement sur la scène, cela ne vous semblait pas si étrange non plus. Ce qui est étrange, c’est que personne ne vous a marché dessus, personne ne vous a poussé, personne n’a renversé de liquide indéchiffrable, personne ne vous a crié à l’oreille sans raison. L’heureuse nouvelle normalité élimine par décret toutes ces attitudes que nous attendrons.

Le concert de nos vies

Fidèle à son épopée rock, Loquillo avait réitéré les jours précédents que le vendredi serait le concert le plus important de la vie espagnole. Bien sûr, c’était: je ne serais pas humain si je ne disais pas que l’émotion est énorme. Au cours de ces mois, nous avons tous perdu la famille et les amis qui ne reviendront pas, mais seront toujours dans nos cœurs.

Maintenant que Loquillo a rouvert le Palacio de los Deportes à Madrid, on peut enfin dire que la salle sainte de la ville est à nouveau ouverte.

Le public qui a commencé timide, effrayé et effrayé comme un cerf ébloui à côté de la fille avec la courbe, est irrémédiablement venu. La honte est restée chez elle: d’où on voit aussi ce concert en streaming en Argentine, aux Etats-Unis, au Mexique, en France … selon le WiZink Center à Europa Press, sans préciser le nombre de spectateurs.

Cette nuit-là, un mort est ressuscité qui a encore une âme, car dans le WiZink Center, les fantômes des millions de chansons qui y ont été chantées au fil des ans coexistent.

Beaucoup d’entre eux auront quitté le navire lorsqu’ils auront cessé d’être chantés pendant quatre longs mois, mais d’autres attendaient simplement leur moment.

Le brise-lames en faisait partie, l’attitude Rocanrol en est un autre. Le public coûtait un monde et le groupe devait travailler très dur, car le rock ne peut pas être une chose facile. Le rythme du garage, The King of Glam et moi voulons qu’un camion mette un point intemporel qui fonctionne pour transmettre le sentiment que tout est un rêve.

Je tiens à remercier votre présence ici pour avoir participé à cette soirée de solidarité en faveur de la Banque alimentaire de Madrid, a déclaré Loquillo, applaudi, qui ajoute: Je voudrais parler haut et fort en faveur de cette profession. De tous les artistes, musiciens, techniciens, promoteurs, qui méritent plus que rien. Pour eux, pour tous.

Un peu moins d’une heure et demie avec Ugly fort et formel et une Cadillac solitaire pour couronner l’une des nuits les plus étranges à vivre au WiZink Center.

A partir de maintenant, que tout soit rouvert et reconstruit et, sans oublier le son irréparable du silence, réapprendre à écouter.