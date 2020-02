L’orang-outan serre la main d’un homme pour l’aider à sortir d’une rivière pleine de serpents

L’image qui est devenue virale semble montrer ce grand orang-outan se répandant pour aider l’homme, qui se tient dans une rivière. La photo a été prise dans une zone de forêt de conservation à Bornéo où les espèces menacées sont protégées des chasseurs.

Le photographe amateur Anil Prabhakar était en randonnée avec ses amis lors d’un safari quand il a vu l’homme, qui travaille dans le cadre du projet de protection, sur la rivière. Il a découvert plus tard qu’il nettoyait des serpents pour protéger les orangs-outans.

Le gardien n’a pas accepté son aide et s’est éloigné du singe. Lorsque Prabhakar lui a demandé pourquoi il s’était éloigné, “il a dit:” Ils sont complètement sauvages, nous ne savons pas comment ils vont réagir “.

Prabhakar a déclaré que le match entier n’a duré que trois ou quatre minutes. “Je suis tellement heureux que ce moment m’est arrivé”, a-t-il déclaré.

L’orang-outan est le seul grand singe d’Asie et se trouve principalement à Bornéo et Sumatra en Indonésie, et les 10% restants se trouvent à Sabah et Sarawak en Malaisie, selon la fondation BOS. On estime que la population d’orangs-outans de Bornéo a diminué de plus de 80% au cours des trois dernières générations.

Au moment d’écrire ces nouvelles, l’image compte plus de 66 000 likes sur le compte Instagram d’Anil.

Une belle image que tout le monde devrait voir. Partagez avec toutes vos connaissances pour prendre soin de cette espèce.

