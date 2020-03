L’Orchestre des femmes clôturera le Women’s Time Festival

Ana Mónica Rodríguez

Jeudi 12 mars 2020, p. 7

Un orchestre composé de 80 femmes et un chœur de femmes, dirigé par Josefa et Esperanza de Velasco, feront une tournée de la musique mexicaine le dimanche 15 mars au kiosque du Zócalo de la capitale.

L’Orchestre symphonique de Sororidad de Mexico sera le protagoniste lors de la clôture du Festival du temps des femmes, avec des arrangements de thèmes allant d’Agustín Lara aux huapangos ou aux sones.

Josefa et Esperanza de Velasco sont des auteurs-compositeurs et chefs d’orchestre jumeaux à Mexico. Ils se consacrent à la musique depuis qu’ils ont commencé à étudier le piano, à l’âge de sept ans. Ils ont suivi sa carrière dans différents genres, avec un intérêt particulier pour la musique de film, et ont également essayé la composition et la direction d’orchestre.

Pour nous, ce moment est la somme de nombreuses années de travail et d’efforts; Il s’agit de quelque chose de si grand qu’il a été assemblé en un mois, bien que dans le cas de l’écriture des arrangements, cela nous ait pris quatre mois, mais ils semblent incroyables. Vous sentez le flux de tant de musique, a déclaré Esperanza de Velasco.

Nous voulons inspirer le sexe féminin pour voir ce qui peut être réalisé. Il y aura une femme pure sur scène et dans la direction; en cas de conduction il faut construire et la seule façon de le faire est de diriger, car il faut avoir assez de courage quand on se met devant un orchestre intégré, parfois de 45 à 160 musiciens, ou peut-être plus de monde, si il y a des chœurs.

