Lord Jamar dit qu’Eminem portant le masque de Will Smith est “un peu comme un Blackface”

DJ Vlad demande, Lord Jamar répond, et la querelle avec Eminem continue.



Lord Jamar et Eminem ne feront pas la paix dans un avenir prévisible, ou du moins c’est ce qu’il semble. Ces derniers temps, Lord Jamar’s a exprimé son dédain pour Eminem, et vice versa, à de nombreuses reprises et maintenant, cela ressemble à une blague courante. Ça va – DJ Vlad interviewe Lord Jamar, Lord Jamar partage ses pensées sans faille sur Eminem, et Eminem s’en prend ensuite à Lord Jamar sur de la cire.

Après qu’Eminem ait tiré sur “I Will”, Lord Jamar a continué de riposter lors des interviews. Dans son dernier entretien avec Vlad, Lord Jamar a discuté de la photo d’Eminem portant un masque de Will Smith. L’an dernier, Lord Jamar a partagé une photo sur sa page Instagram d’Eminem portant un masque de Will Smith et a suggéré que c’était “un peu comme un visage noir”.

“C’est une moquerie des Noirs, comme un mec blanc portant n’importe quel masque noir est problématique et devrait être expliqué”, a-t-il commencé. “Je veux juste savoir quel était le contexte dans son ensemble. Pourrait-on l’expliquer? ‘”

Après que Vlad a dit qu’il ne le ferait pas personnellement, Lord Jamar a expliqué: “Je sais qu’à l’époque, beaucoup de gens du Hip Hop – des Noirs – auraient pu considérer Will Smith comme un peu ringard et droit mais c’est pour nous ne pouvons pas faire. Vous ne pouvez pas franchir la ligne que l’un d’entre nous aurait peut-être pu faire. Mais vous, en tant que Blanc, ne pouvez pas le faire. “

Il a continué à expliquer que la photo en question n’était pas sa première fois à se moquer de la communauté noire, soulignant la démo divulguée quand Em avait 16 ans décrivant les femmes noires comme “mauvaises” par rapport aux filles blanches. “Vous devez mettre tout cela en contexte lorsque vous parlez de ce type … ce n’était pas quelque chose qui était facile à trouver sur Internet”, a-t-il déclaré.

