Lorenzo Caprile demande du matériel pour fabriquer des masques à partir de son hôtel pendant la crise des coronavirus

Les hôtels ont fermé pour les touristes en raison de l’état d’alarme dans lequel se trouve l’Espagne, mais ils sont toujours ouverts à tous ceux qui y vivent. Lorenzo Caprile, membre du jury «Masters of Sewing» est l’un d’entre eux, qui Il a envoyé un message à ses abonnés Instagram disant qu’il était “divinement” et il a dit: “Je suis toujours dans mon hôtel, ils me permettent de rester dans ma chambre d’hôtel parce que c’est ma maison, et je suis toujours dans ma maison parce qu’il est nécessaire de rester à la maison ces jours-ci. Il n’est pas nécessaire de partir ou de faire un voyage absurde ou course idiote. “

Dans une récente interview avec El Mundo, le designer a parlé de sa situation à l’hôtel, en déclarant que tout allait bien, bien que la situation ait changé: “Nous sommes seuls, sans room service et nous le faisons tous: nous nettoyons, nous faisons la nourriture et le lit. Allez, comme le reste des Espagnols qui sont coincés dans leurs maisons. “En outre, il a commenté son idée que” si cela dure beaucoup plus longtemps que les 15 jours qu’ils ont dit, je demanderai aux autorités la permission d’organiser un atelier de campagne à l’hôtel. ” “

Cette extension de l’état d’alerte, qui s’est déjà élargie, a incité Caprile à se mettre au travail et à lui demander du matériel via ses réseaux sociaux. “Le tissu en coton est requis, avec un pourcentage élevé de coton, un minimum de 70%, de n’importe quelle couleur, type de feuille et caoutchoucs pour la fabrication de masques. “Juste au cas où il y aurait des doutes, il laisse tout par écrit, ainsi qu’un numéro de téléphone auquel ils peuvent appeler ou envoyer une WhatsApp pour collaborer. Avec un” Muchísimas merci Nous allons en sortir “, dit-il au revoir.

L’aide de Margarita, apprentie de la 3e édition

Margarita est l’un des concurrents de l’édition actuelle de «Masters of Sewing» et Il voulait aussi profiter de son talent pour donner un coup de main. “Chacun aide comme il peut. Blouses hygiéniques pour l’hôpital Virgen del Rocío de Séville. Grâce au programme, j’ai pris beaucoup de vitesse et maintenant je le mets en pratique. À travers son récit, il montre ses progrès, ainsi que l’aide de ses enfants qui souhaitent aider tout en apprenant ce métier.

