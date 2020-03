L’Organisation mondiale de la santé s’associe à des sociétés de jeux pour lutter contre COVID-19

L’OMS s’associe aux titans de l’industrie du jeu pour promouvoir une nouvelle initiative concernant la prévention des coronavirus.



L’Organisation mondiale de la santé s’associe à une pléthore de sociétés de jeux pour promouvoir une nouvelle campagne pour arrêter la propagation de COVID-19. L’initiative “#PlayApartTogether” “active la positivité et la communauté qui peuvent nous aider à nous engager dans la tâche urgente”, comme l’explique Bernard Kim, président de la publication chez Zynga.

David McNew / .

Activision Blizzard, Kabam, Snap Games, Amazon Appstore, Maysalward, Twitch, Big Fish Games, Playtika, Unity, Dirtybit, Pocket Gems, Wooga, Glu Mobile, Riot Games, YouTube Gaming, Jam City, SciPlay et Zynga ont tous fait la promotion du initiative sur les réseaux sociaux.

«Il n’a jamais été aussi essentiel de garantir que les gens restent connectés en toute sécurité les uns aux autres. Les jeux sont la plate-forme idéale car ils connectent les gens à travers l’objectif de la joie, du but et du sens. Nous sommes fiers de participer à une initiative aussi utile et nécessaire “, a déclaré Bobby Kotick, PDG d’Activision.

Le PDG de Riot Games, Nicolo Laurent, a déclaré: «La distance physique ne doit pas signifier l’isolement social! Restons physiquement séparés – et prenons d’autres mesures de santé publique telles que l’hygiène des mains – pour aider à aplanir la courbe et #PlayApartTogether pour aider à surmonter cette crise. Pour les émeutiers, jouer à des jeux est plus qu’un simple jeu; c’est une quête de vie significative. Et maintenant, pour des milliards de joueurs à travers le monde, jouer à des jeux pourrait aider à sauver des vies. Battons ensemble cette bataille contre le boss de COVID-19. »

Dimanche, les cas confirmés de COVID-19 ont atteint 718 656 dans le monde et le nombre de morts s’élève à 33 891.

[Via]

.