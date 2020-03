L’Organisation mondiale du tourisme lance un concours pour restaurer la santé du secteur

Face à la pandémie de coronavirus, l’un des secteurs les plus touchés est le tourisme, des milliers de vols annulés, des réservations annulées, des villes magiques qui ont perdu l’étincelle de leurs habitants, ainsi que des musées, des plages et des sites culturels absolument vides. Par conséquent, le Organisation mondiale du tourisme, recherche des innovateurs, des entrepreneurs et des créatifs qui veulent apporter des idées et solutions collectivess pour atténuer l’impact de COVID-19, dans le cadre du concours “Solutions pour rendre la santé au tourisme”

C’est un appel à startups, entrepreneurs et innovateursoù des personnes créatives du monde entier peuvent participer avec des projets qui contribuent à la relance de l’industrie de manière intégrale, tant en matière de santé, d’économie que de gestion des destinations.

Il convient de noter que l’Organisation mondiale du tourisme souhaite que les projets à présenter, ont terminé la phase d’essai et sont prêts à évoluer en un plan d’affaires formulé potentiel, de le lancer simultanément dans différents pays du monde, mettant ainsi un terme à la “coronacrash ”

«Des solutions pour restaurer la santé du tourisme» est le titre de ce défi, qui cherche à trouver des idées pour atténuer l’impact de la crise et lancer des efforts de relance. En particulier, le défi vise à trouver des idées pouvant avoir un effet immédiat, pour les destinations, pour les entreprises et pour les efforts de santé publique », indique l’OMT, dans un communiqué.

Mentez que son président, Zurab Pololikashvili, a déclaré que la pandémie mondiale de coronavirus “c’est un défi que nous devons relever ensemble… Notre réponse doit être calme, cohérente et collective. Le tourisme sera là pour aider les gens et les communautés à se remettre de cette situation difficile.“

En déclin

Sans aucun doute, l’industrie du tourisme a appris à être le secteur commercial le plus résilient. Le tourisme international sait comment remonter au sommet, Être l’un des modèles économiques les plus vulnérables aux incidents aux effets climatiques naturelss comme les ouragans, les tsunamis, les cyclones et divers effets du changement climatique. Mais, Il s’agit de la première pandémie que le secteur du tourisme ait connue depuis des décennies, les défis sont donc plus grands.

En 2019, enregistré auprès de l’Organisation mondiale du tourisme 1,5 million d’arrivées atteintes, 4% de croissance et 7% d’exportations mondiales en pluspar rapport à l’année précédente, cependant, pour cette année, le site de surveillance aérienne, TSA, ont indiqué que le nombre de passagers était de 90% inférieur à celui d’il y a un an. La même chose se produit dans le tourisme culturel, les restaurants et les hôtels.

Appeler

La L’appel est ouvert aux méthodes, processus, structures gouvernementales, initiatives d’impact social, applications technologiques et technologies existantes, entre autres formes d’innovation.n qui répondent au profil suivant.

Être innovant par nature et fournir des solutions à valeur ajoutée

Faire tester un modèle commercial et un pilote

Ayant déjà été accéléré

Ont un potentiel à mettre en œuvre dans de nombreux pays

Toutes les parties intéressées pourront présenter leurs projets trois catégories: Santé pour les personnes, Santé pour la prospérité et Santé pour les destinations. Le premier, englobe les œuvres visant les mesures de sécurité, les méthodes sanitaires et la détection précoce des crises, être utilisé à la fois par les touristes et par les acteurs les plus importants du secteur du tourisme.

Documents adressés à la catégorie “La santé pour la prospérité”, se concentre sur tous ceux Applications numériques offrant des solutions dans l’économie collaborative, la reprise de la demande, l’économie circulaire, les investissements et la gestion des revenus entre autres. Alors que les projets visant la Santé des destinations, Ils devront proposer des solutions axées sur les techniques de valorisation des destinations: communication de crise, mobilité, repositionnement d’une marque de destination touristique, restauration de la confiance des voyageurs, entre autres.

Sélection

Les entreprises, les indépendants, les startups et les innovateurs auront jusqu’à Le 15 avril pour enregistrer vos idées dans le site Web de l’Organisation mondiale du tourisme ou faire cliquer à ce lien. Alors que le les finalistes seront annoncés le 25, pour lancer les prochains plans.

Bien que le récompense aux premiers endroits ce n’est pas en espèces, La récompense est meilleure. Les finalistes peuvent apprécier certains privilèges d’affairescomment obtenir un agenda numérique avec accès à plus de 150 ministres et envoi d’informations auprès des meilleurs prestataires pour la relance du tourisme, en plus des OTC les reliera aux gouvernements mondiaux, comme avec lui secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme et l’IE University Wow Room, un espace innovant pour présenter des solutions, entre autres.