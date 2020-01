Lori Harvey pose avec une équipe de filles en bikini tout en taquinant le prochain film

Le voyage d’anniversaire de Lori va faire exploser le box-office.



Le voyage du 23e anniversaire de Lori Harvey en Jamaïque a fait parler d’elle ces derniers temps. Non seulement cette escapade a-t-elle confirmé officiellement sa relation hautement spéculée avec Future, mais elle a également produit un contenu grésillant de Lori et de sa nouvelle équipe It-girl prenant la Jamaïque par la tempête alors qu’ils posaient dans leurs bikinis au milieu des magnifiques paysages. Parmi cette équipe de bad b * tches, on trouve des noms bien connus comme Normani, Jordyn Woods, Teyana Taylor, Winnie Harlow, Taina Williams, Ryan Destiny. Mercredi, Lori nous a donné un avant-goût d’un film à venir qu’elle sortira qui mettra en vedette les faits saillants du voyage. Lori a posté la bande-annonce sur Instagram en remerciant les contributeurs, y compris elle-même en tant que «directrice de la création».

Bien que beaucoup de gens n’aient probablement pas cessé de penser à cette “petite bande-annonce d’anniversaire” depuis sa sortie, Lori s’est assurée de nous rappeler que la production complète sera bientôt en notre possession avec sa dernière photo de voyage d’anniversaire.

“Vous êtes déjà prêt pour le film?” Lori a demandé à ses 1,9 million d’abonnés Instagram sur une photo d’elle-même accompagnée de Jordyn, Taina et de leur amie, Amaya Colon, exhibant leurs fous de bikini. Elle a reçu de nombreuses affirmations positives, alors j’espère qu’elle publiera cette documentation de leur voyage éclairé dès que possible. Sur la base de la bande-annonce, le nouveau bae Future de Lori sera fortement présenté dans le film. Le rappeur de “Life Is Good” a récemment exprimé sa reconnaissance pour Lori (et sa belle silhouette), et il est sûr de dire que ces deux-là ne peuvent pas se lasser l’un de l’autre.

