Lori Harvey se débat avec un voleur qui a tenté de voler sa Rolls-Royce: rapport

C’était une scène effrayante à Atlanta mercredi 5 février. Selon un rapport de TMZ, Lori Harvey a été presque victime d’un vol de voiture et la jeune femme de 23 ans a même eu du mal avec les voleurs potentiels. Le point de vente indique que le modèle a garé sa voiture dans un complexe d’appartements et retournait à sa Rolls-Royce Cullinan 2020 pour récupérer quelques objets dans le coffre. Là-bas, quelqu’un s’est glissé derrière elle.

TMZ affirme que le rapport de police indique que l’agresseur anonyme, décrit comme un jeune homme noir, s’est dirigé vers le siège du conducteur. Lori l’aurait suivi et “aurait lutté avec lui alors qu’il était assis dans le SUV”. Il l’a poussée hors de lui et elle aurait réalisé que sans le porte-clés, le véhicule de luxe ne bougerait pas. Alors, elle a décidé de simplement partir calmement.

C’est alors que le deuxième suspect, le chauffeur de l’évasion, s’est arrêté sur les lieux. Il n’aurait apparemment pas eu d’interaction avec Lori, mais il s’est précipité vers sa voiture et a attrapé un sac de sport avant que les deux hommes ne montent dans le véhicule en attente et ne partent en vitesse. On dit que le sac de sport n’avait que des vêtements à l’intérieur, il n’y avait donc rien d’important volé.

Les autorités enquêtent pour savoir si Lori a été potentiellement suivie à cet endroit. Elle a dit à la police qu’elle venait de visiter un Whole Foods à proximité afin qu’ils cherchent à voir si les caméras de surveillance ont détecté un comportement suspect. Les agents interrogés ont demandé à Lori si elle avait des blessures ou avait besoin de soins médicaux, mais elle a répondu qu’elle allait bien et a refusé leur offre.

