L’origine du surnom bien connu de Kobe Bryant qui a été inspiré par Quentin Tarantino

Kobe Bryant est décédé à l’âge de 41 ans et sans aucun doute, l’actualité est l’une des plus impressionnantes qui nous ait quittés jusqu’à présent en 2020. L’ancien joueur des Lakers et vainqueur d’un Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2018, a laissé une marque très profonde et profonde dans le monde de basket-ball; une trajectoire qui a indubitablement provoqué plusieurs réactions dans le monde du sport et du divertissement.

ADIEU À LA LÉGENDE!

Kobe Bryant était un grand dans la NBA et son héritage durera pour toujours, au revoir #BlackMamba, un historique dans les Lakers 😢 🏀 👉 https://t.co/KpUovT4Sra pic.twitter.com/T9KkPd2IQI

– Sopitas (@sopitas) 26 janvier 2020

Peut-être que beaucoup d’entre vous ont réalisé – avant ou maintenant avec la nouvelle de la mort de Bryant – que beaucoup appellent le basketteur américain «Black Mamba», un surnom que bien que le joueur ait adopté comme attitude de se sentir invincible à la vie, et que Il est apparu dans l’un des moments les plus controversés et les plus sombres de l’histoire de l’ancien joueur américain.

Comme vous le savez, en 2004, Kobe Bryant a été accusé d’abus sexuels par l’employée d’un hôtel qu’elle fréquentait. Selon le témoignage de la femme, le basketteur a demandé à la fille – à partir de 19 ans – de lui montrer le complexe, et c’est ainsi qu’elle en a profité pour l’abuser sexuellement. Bien que le témoignage initial de Kobe Bryant ait été que tout était d’accord, il a finalement accepté sa culpabilité et présenté des excuses publiques.

Malgré que le cas d’agression sexuelle n’a pas été jugé “Bryant et la femme se sont installés devant le tribunal”, le scandale a eu plusieurs conséquences pour l’athlète: de la perte de plusieurs parrainages avec de grandes marques comme Nike au rejet de sa femme, qui lui a pardonné après que Kobe lui ait donné un diamant de quatre millions de dollars.

La santé mentale de Kobe Bryant s’est également considérablement détériorée pendant cette période, où il pouvait à peine s’endormir. Une nuit où je n’ai pas pu dormir, le basketteur s’est mis à regarder le film Kill Bill: Vol 2, du réalisateur Quentin Tarantino, et c’est là que le surnom est né “Black Mamba », grâce à une scène de la bande qui l’a profondément marqué.

Selon un texte de Kent Babb, pour le Washington Post – et où la carrière de Bryant est racontée de toutes les manières possibles – le joueur regardait le film Tarantino et a été impressionné par l’apparition du serpent Black Mamba, un animal agressif, mortel et agile qui sur la bande est également un nom de code utilisé pour les meurtriers.

“J’ai lu sur l’animal et j’ai dit” Wow, c’est assez impressionnant “”, le basketteur mentionné dans le texte. “Ceci est une description parfaite de la façon dont j’aimerais que mon jeu soit”at-il ajouté. En d’autres termes, son jeu serait désormais rapide, avec bon esprit et même toxique avec ses coups.

En d’autres termes, La bande de Tarantino a fait adapter Kobe à deux identités: d’une part, celle de Kobe Bryant lui-même, vulnérable et coupable que la presse connaissait et assiégeait. De l’autre, Mamba noir, une entité qui a montré l’autre côté de la médaille: celle où Bryant était conscient de sa capacité à être intouchable et invincible dans le monde du basket-ball et de la vie en général, qui sans réfléchir l’a aidé à traverser cette étape sombre de sa carrière.