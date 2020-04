Lorne Balfe remplace Alexandre Desplat sur ‘Black Widow’

Il est maintenant rapporté que Mission: Impossible et le compositeur de Lego Batman Movie Lorne Balfe remplacent Alexandre Desplat sur Black Widow.

Black Widow a récemment été retirée du calendrier de sortie de Disney en 2020 en raison du coronavirus, sans aucune information sur la date d’arrivée du film. Disney a déjà publié une grande partie du marketing du film, où il a été révélé que le compositeur Alexandre Desplat, lauréat d’un Oscar, était prêt à marquer.

Selon Film Music Reporter, Alexandre Desplat ne composera plus Black Widow, remplacé par Lorne Balfe. En plus de marquer Mission: Impossible-Fallout et The Lego Batman Movie, Lorne Balfe n’est pas étranger à l’univers cinématographique Marvel, ayant travaillé avec Ramin Djawadi en tant qu’arrangeur d’Iron Man. Black Widow perd Alexandre Desplat est un coup dur pour le film solo, mais ce n’est pas la première fois que le compositeur quitte un projet Disney. Alexandre Desplat était également attaché pour marquer Rogue One: A Star Wars Story avant que Michael Giacchino ne prenne le relais.

Voici le synopsis officiel du prochain film Marvel Studios:

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Réalisé par Cate Shortland à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson basé sur une histoire de Jac Schaeffer et Ned Benson, le film met en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters et Rachel Weisz.

Black Widow sortira à une date ultérieure à déterminer.

