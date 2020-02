Lors de son mariage, il a laissé un espace vide en mémoire d’un être cher

Perdre un enfant doit être l’une des plus grandes douleurs du monde. Le lien qui se crée entre une mère et un enfant est inégalé et quand vient le temps de quitter ce monde, la tristesse et la douleur sont insupportables.

Becky Turney, 40 ans, a eu la malchance d’être l’une de ces mères qui sont forcées de dire au revoir à leurs enfants plus tôt qu’elles ne l’avaient prévu. Il y a deux ans, son fils Triston est décédé à seulement 19 ans.

Le coup de le perdre a lentement mis fin à sa vie jusqu’à ce qu’il rencontre Kelly Turney, avec qui il a décidé de se marier deux ans plus tard.

Lorsque le jour du mariage est arrivé, Becky n’a pas pu s’empêcher de penser à son fils et a décidé d’honorer sa mémoire en lui attribuant un espace vide pour le sentir présent. Dans le fauteuil attribué à sa mémoire, il a ajouté le message suivant:

«Le jour de votre mariage, je serai au paradis, que puis-je faire? Je viendrai sur Terre pour passer cette journée avec toi, alors réserve-moi une place; Une chaise vide Vous ne me verrez peut-être pas, mais je serai là. »

Quelques instants avant le début de la cérémonie, son futur mari a mentionné qu’elle avait eu une surprise et c’est ce moment qui a complètement changé sa vie. Jacob Kilby, 21 ans, originaire de San Diego, est venu au mariage pour rencontrer Becky et au moment où elle l’a vu, il n’a pas pu se contenir et a fondu en larmes.

Lorsque Triston est décédée, Becky a décidé de donner les organes de son fils pour aider à sauver la vie d’autres personnes; Jacob aurait été l’une des 5 personnes à avoir reçu des organes de son fils décédé; Il aurait eu la chance de recevoir son cœur en 2015.

Jacob souffrait d’un syndrome du cœur gauche hypoplasique, avait subi trois opérations et avait reçu sa première greffe à l’âge de deux ans. Cependant, son état ne s’est pas amélioré et son cœur a commencé à se détériorer et il a même subi une crise cardiaque.

Tout cela a réduit sa qualité de vie, mais quand il a su qu’il était le prochain sur la liste pour recevoir une nouvelle greffe, une nouvelle illusion a grandi en lui et, heureusement, son corps a parfaitement reçu le cœur de Triston.

«Nous laissons tous notre marque sur le monde, mais voir comment Triston a changé la vie de Jacob est incroyable. Cela me rend extrêmement fier. »

Kelly voulait donner à sa future épouse quelque chose de spécial lors de sa journée spéciale et a planifié cette réunion plusieurs mois à l’avance, afin que Becky puisse avoir son fils présent d’une manière ou d’une autre; par Jacob.

«J’étais hors de moi, j’ai crié comme une petite fille, j’ai continué à sauter. C’était incroyable. Ils ne m’ont jamais surpris comme ça. Je déballe toujours les cadeaux de Noël à l’avance en secret. Que Kelly ait pu accomplir cela sans que je le découvre est incroyable. » – Commenta Becky.

«C’est l’action la plus altruiste que vous puissiez mener. De plus, nous encourageons les donateurs et Les récepteurs d’organes sont connus car ils servent beaucoup à guérir. Le lien qui se crée entre la famille des donateurs et des bénéficiaires dure toute une vie. » – Becky a terminé.

Les photographies de cette rencontre sont impressionnantes, on y voit Becky entendre à nouveau le cœur de son fils battre. La scène est très émouvante et nous fait réfléchir sur le grand geste d’amour qu’ils ont fait avec le don d’organes après la mort de leur fils.

Cette histoire nous fait retrouver la foi en l’humanité en nous montrant qu’il y a encore beaucoup de gens prêts à faire de leur mieux pour aider ceux qui en ont besoin, malgré les circonstances.

