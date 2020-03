Lorsque «Opération Triunfo» a expulsé un concurrent de «OT 3» pour une blessure similaire à celle de Samantha

C’était l’image du Gala 8. Samantha traversant la passerelle en fauteuil roulant après avoir été nominé mais sauvé par les enseignants. Tout dans le sillage de un coup dur au genou après une collision avec Jésus lors d’un cours d’interprétation Ivan Labanda ce même matin. Quelques heures plus tard, Alicante a chanté “Girls Just Want to Have Fun” assis tandis qu’Anaju a suivi une chorégraphie conçue in extremis. Malheureusement, il a dû suivre le groupe depuis les canapés.

Samantha a agi en fauteuil roulant au Gala 8 de ‘OT 2020’

Selon Noemí Galera, dimanche après-midi, Samantha a reçu des soins médicaux avant le gala. Une radiographie, une tomodensitométrie et une résonance ont exclu qu’il n’avait rien de cassé, mais son genou a été immobilisé par précaution. Ce lundi, le candidat s’est levé de bonne humeur, mais devant utiliser la chaise pour se déplacer dans l’Académie car J’ai toujours ressenti de la douleur. Ses compagnons ont dû l’aider à envelopper le bandage pour qu’elle puisse prendre une douche.

Le précédent de Bea Porrúa

Comme certains spectateurs ont été chargés de le souligner lors du gala, Le cas de Samantha n’est pas unique dans l’histoire de l’opération Triomphe“. Dans cette même édition, Nick Maylo a subi une légère entorse à la cheville pour laquelle il a travaillé quelques jours à un rythme plus lent dans les cours d’exercice physique. L’épisode de Bea Porrúa, expulsée de «OT 2003».

Bea Porrúa, candidate expulsée dans ‘OT 3’

Galicien Il était à un pas de la finale, c’était le Gala 10, mais il a souffert d’une fissure du péroné lors d’un cours de fitness et ils ont mis un plâtre qui devrait prendre entre quatre et six semaines. Il fut immédiatement conscient de la gravité et se mit à pleurer. Cependant, il a continué à répéter son sujet pendant quelques jours, oui, assis sur une chaise. Ce n’est que lors du gala que Carlos Lozano a communiqué la décision de la direction du programme.

“Comme le premier jour l’avertissait, en cas de ne pas pouvoir agir à 100% ou de ne pas suivre l’Académie, vous devriez quitter le programme”, a rappelé le présentateur. Devant l’incrédulité et les cris de ses compagnons, la direction considérait que Bea ne pouvait pas rivaliser “sur un pied d’égalité”: “On ne peut pas vous demander la même chose que les autres et nous pensons qu’il serait injuste pour eux que le public éprouve plus de sympathie pour vous à cause de cette malchance“.

C’était une décision inédite et elle l’est toujours aujourd’hui: Bea est la seule expulsée pour cause de blessure dans l’histoire du format. S’adressant à El Mundo des années plus tard, Porrúa, actuellement éducatrice sociale dans un centre de jour avec des personnes handicapées, s’est souvenue de ce qui s’était passé: “Ils m’ont dit qu’ils me retiraient du programme, donc je ne serais pas désolé et les gens voteraient pour moi plus“. Plâtre, a chanté” The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss) “et a dit au revoir à l’édition que Vicente Seguí allait gagner.

