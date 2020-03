Los Angeles arrête le contrat de voile avec Barcelone

Mexico.- Bien qu’il ait déjà un arrangement pour jouer à Barcelone, le Los Angeles FC a empêché Carlos Vela de quitter l’équipe avec laquelle il avait un contrat en cours.

Dans une interview accordée au magazine GQ, Vela a déclaré que l’équipe MLS LAFC ne voulait pas l’abandonner pendant quatre mois, ce qu’il ne leur reproche pas.

«Le Barça a mis en place un scénario de quatre mois à ce moment-là et, eh bien, je l’ai accepté parce que c’était une très bonne opportunité. Il ne disait pas: “Oh, je veux deux ans, et sinon, je n’y vais pas.” Ils ont dit quatre mois et j’en ai quatre. Mais le club LAFC ne m’a pas donné de facilités pour partir, même si c’est compréhensible. En fin de compte, ils recherchent le meilleur pour eux-mêmes et chacun pour lui-même. J’ai essayé et cela ne s’est pas produit, et rien ne se passe parce que je suis plus qu’heureux ici “, a-t-il déclaré.

Concernant le football, il a déclaré qu’il n’aime pas la façon dont il est géré, mais qu’il aime être sur le terrain.

“Je n’aime pas l’industrie du football et j’aime jouer. La vérité, j’ai traversé beaucoup de choses et vous voyez que c’est un travail. Ce n’est pas comme pour les fans, ce qui est un sentiment et une passion. En tant que joueur, en voyant ce que je vois et comment ils nous traitent et comment ils nous traitent, vous finissez par le prendre de cette façon. C’est quand tu dis: eh bien si je vais bien, parfait et sinon, je dois savoir ce qui est le mieux pour moi et c’est tout. Je ne suis pas une personne qui aime regarder des matchs et c’est pourquoi je n’aime pas le football. Je profite de mon temps dans d’autres choses, que j’ai déjà assez de travail pour continuer avec ça le reste de la journée ».

Il a également parlé de son temps avec l’équipe nationale, auquel il reviendrait si lui, ainsi que le directeur technique et les gestionnaires trouvent un bon accord, car il ne veut pas arrêter la nouvelle génération de footballeurs nationaux.

“Je ne parle pas aujourd’hui. Je parle de faire un processus à partir d’un jeune âge et d’apprendre. Si j’ai vraiment besoin de moi et que les choses parlent bien et que nous aimons tous l’idée de l’endroit où vous allez travailler, c’est quelque chose que je prends en compte. Je ne ferai rien pour accomplir et dire que j’étais là. Ce doit être quelque chose que j’aime et que j’aime l’autre partie “, a-t-il conclu.