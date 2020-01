Los Tigres del Norte à nouveau à l’Auditorium National après une longue absence | Instagram

Les Tigres du Nord ils raviront bientôt leurs fans avec une présentation à l’Auditorium National après une longue absence.

Le célèbre groupe n’est pas apparu au Mexique depuis 2017Cependant, l’attente de ses partisans au Mexique a pris fin car ils ont récemment annoncé de nouvelles dates pour cette année.

Le groupe de musique régional se produira à Mexico les 6 et 7 mars au “Colosse de la Réforme“dans ce qui fait partie de votre tournée”Chefs des chefs“.

Le quintette formé par Jorge, Hernán, Óscar, Eduardo et Luis se produira avec leurs thèmes populaires qui reviendront avec cette nouvelle tournée qui débutera en Texas 31 janvier.

Les Tigres du Nord, l’un des clusters les plus reconnus du genre qui ont fait connaître leur musique à travers le monde et dont les thèmes sont depuis des années l’emblème de certaines couches de la société qui se distinguent pour raconter des histoires qui représentent la vie de nombreuses personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays .

Un de ses albums les plus récents “Los Tigres del Norte à la prison de Folsom “ , matériel qui comprend une vidéo d’environ deux heures dans la célèbre prison d’État de Folsom, en Californie, qui en a fait le deuxième artiste à jouer dans cette prison, après que Jhony Cash l’ait fait en 1968.

Le groupe sinaloense, avec plus de 50 ans de trajectoire et dont les thèmes retenus comme The Black Door, Heartbeats entre autres ont rendu hommage à d’autres figures du genre rancher, artistes de la stature de Vicente Fernandez Avec les femmes divines, elles ont ravi les fans de ce groupe nordique.

La renommée de ce groupe légendaire a transcendé les frontières du Mexique, les États-Unis atteignant La Colombie.

Son répertoire musical comprend plus de 80 disques enregistrés, et un total d’environ 750 thèmes, y compris des lp, disques compacts, cassettes, simples et remasterisés.

Ces thèmes ont également fait partie de la musique de certaines productions dont certaines séries comme “La Reyna del Sur”, entre autres.

La Pré-vente Citibanamex il aura lieu les 13 et 14 janvier; et un jour plus tard, vous pouvez acheter des billets à la billetterie de la propriété et via le système Ticketmaster.

Cette information a été confirmée par les mêmes membres qui, via leurs réseaux sociaux, ont annoncé le prochain démarrage de la tournée 2020.

