“Lost in Space” de Netflix reviendra en 2021 pour la troisième et dernière saison de l’émission

La bonne nouvelle pour les fans de Netflix«S “Perdu dans l’espace” est que la série aura une troisième saison, mais la mauvaise nouvelle est que la troisième saison de l’émission servira de saison * finale *.

“Lost in Space” créé en 2018 et la dernière saison arrivera en 2021.

Du côté positif, il semble que le plan prévoyait toujours que le spectacle s’arrête à trois saisons.

“Depuis le début, nous avons toujours considéré cette histoire particulière des Robinsons comme une trilogie“, A déclaré le showrunner Zack Estrin dans un communiqué. «Une aventure familiale épique en trois parties avec un début, un milieu et une fin clairs. Il convient également de noter que, avec ce que ces personnages traversent juste en essayant de survivre à chaque épisode – si quelqu’un mérite de reprendre son souffle avant leur prochaine mission – c’est Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West, Dr Smith … et Le robot. Et, bien sûr, Debbie le poulet. “

Étoiles «Lost in Space» Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio et Parker Posey.

Plus #LostinSpace arrive. La troisième et dernière saison arrive en 2021 sur Netflix. pic.twitter.com/tZw1r5ZOCR

– Lost In Space (@lostinspacetv) 9 mars 2020