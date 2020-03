«Lost in Space» renouvelé pour la dernière saison 3 sur Netflix

La dernière frontière est proche pour The Robinson Family: Netflix a renouvelé Lost in Space pour une troisième et dernière saison, pour s’incliner en 2021.

En annonçant la nouvelle lundi, le showrunner / EP Zack Estrin a révélé que la série devait toujours se terminer avec la saison 3.

«Depuis le début, nous avons toujours considéré cette histoire particulière de The Robinsons comme une trilogie», affirme Estrin, qui a signé un nouvel accord global avec Netflix pour développer de nouvelles séries pour le streamer. «Il convient également de noter que, avec ce que ces personnages traversent juste en essayant de survivre à chaque épisode – si quelqu’un mérite de reprendre son souffle avant leur prochaine mission – c’est Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West, Dr. Smith… et le robot. Et, bien sûr, Debbie le poulet. Alors, alors que ce chapitre de Lost In Space tire à sa fin, je suis ravi de continuer à explorer de nouvelles histoires avec mes amis de Netflix, et pour toutes les possibilités incroyables qui nous attendent. ”

Ted Biaselli, directeur de la série originale chez Netflix, promet que Lost in Space sortira avec une «finale épique», ajoutant: «Nous ne pouvons pas attendre que notre public familial voie où mènera la saison 3».

Lost in Space, un redémarrage de la série de science-fiction classique des années 1960, met en vedette Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio et Parker Posey. La saison 2 s’est arrêtée en décembre dernier.

Le tableau de bord de renouvellement du streaming de TVLine a été mis à jour pour refléter le renouvellement de Lost in Space.