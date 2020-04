Lost the Machine à nouveau dans l’eLigaMX

Mexico,- Lors d’une vidéoconférence avec le chef du World Boxing Council, Mauricio Sulaimán, la légende mexicaine de la boxe, Julio César Chávez, a reconnu que le combat le plus compliqué de sa vie était en dehors du ring.

Le rival le plus compliqué auquel «la légende» a dû faire face, qui lui a coûté sa fortune, sa famille et presque sa vie, a été les ajouts, le médicament a réduit les conditions du champion mexicain dans ses derniers chapitres en tant que combattant, et bien que Chávez accepte ses erreurs ne le regrette pas.

“Je ne regrette rien”: JC Chávez



“Je ne regrette rien, tout est un apprentissage dans la vie et logiquement, il n’existerait pas, mais si j’avais pris soin de moi, j’aurais atteint une centaine de combats invaincus, si j’en suis bien sûr, car il était un combattant naturel, que je ne me battais que, sac et poire, malheureusement je n’avais personne pour bien me guider “, raconte le boxeur qui à 37 reprises a disputé une ceinture de champion du monde.

Je suis venu visiter l’ami, le frère et la famille de Vicente Fernandez. Nous nous souvenons de vieux moments. Et cette fois, je chante l’hymne national pour la seule fois dans la lutte contre Macho Camacho.

La vérité est que nous sommes toujours aussi beaux. pic.twitter.com/YGgU1loEyV – Julio César Chávez (@ Jcchavez115) 10 janvier 2020

“J’avais tout et je me sentais vide”: Chávez



Bien qu’il soit considéré comme le plus grand boxeur de l’histoire, au sommet de sa carrière, Julio assure qu’il se sentait seul et vide. “Je rêvais d’être champion du monde, je rêvais d’avoir des voitures allégoriques, d’avoir des millions de dollars, d’avoir des yachts, d’avoir un avion, d’avoir des hôtels particuliers, et j’avais tout avec mes mains pleines et quelque chose de très curieux m’est arrivé, parce que quand j’avais déjà tout ça, je l’avais avec mes mains pleines et cela ne me remplissait pas, je sentais un très grand vide et disais Mon Dieu, qu’est-ce qui m’arrive, parce que je me sens comme ça, parce que je me sens si vide, parce que je me sens si seul, si je suis toujours entouré de beaucoup de gens », a déclaré le quintuple champion du monde dans différentes divisions.

Après avoir écrit de nombreux chapitres, Chávez González reconnaît que sans l’aide de sa famille, il ne serait pas sorti des sombres passages de sa vie «Grâce à la persévérance de ma dame Miriam, qui a eu le courage d’entrer dans une clinique sans mon consentement et aussi mon Fils Julio, j’ai pu aller de l’avant, personne n’a donné de poids pour moi, personne ne croyait que je pouvais sortir de cette maladie, car c’est une maladie qui non seulement entraîne les athlètes, entraîne toutes les classes sociales, nous sommes tous exposés à tomber dans cette fichue addiction qui ce sont l’alcool et les drogues », a ajouté la légende de la boxe mexicaine.

! Nous continuons à distribuer des garde-manger! Comme je l’ai promis! 300 garde-manger livrés! Nous espérons avoir la possibilité de livrer 200 autres garde-manger supplémentaires! sans mettre les gens en danger! Avec toutes les mesures de… https://t.co/o6RYgiaLz7 – Julio Cesar Chavez (@ jcchavezjr1) 21 avril 2020

Enfin, le “Grand champion mexicain” a annoncé qu’une fois la pandémie levée, avec le WBC, ils organiseront un combat sur la Plaza México ou Estadio Azteca, ils organiseront une fonction au profit des personnes touchées par la covid-19.

HLG

