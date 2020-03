L’ouest de Trece reprend le leadership et Nova balaie en prime time avec son offre turque

“Le paria”

Pour la deuxième journée consécutive, Trece a réalisé l’émission la plus regardée de la journée avec son western du soir. À cette occasion, le film prévu pour l’après-midi est “The Outcast”, avec John Derek et Joan Evans, qui pétrit 4,4% de l’audience de cette bande en attirant 707 000 téléspectateurs, soit près de 70 000 de moins que la veille, alors qu’il atteignait en moyenne 5% de part.

En accès et en prime time Le tour de Nova vient de briller avec le duo composé de ‘Fugitiva’ (3%) et ‘The Thousand and One Nights’ (3,1%), qui sont imposées respectivement aux deux moments. En ce qui concerne le bureau, le leadership appartient à «The Simpsons», qui avec son épisode le plus regardé atteint une part de 3,6% triomphante, ce qui se traduit par 563 000 téléspectateurs.

