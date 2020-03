L’ouest de Treize se fait avec l’après-midi et «Les mille et une nuits» en prime time

“Fort Worth”

La semaine commence dans l’extrême ouest. Au dos de “Fort Worth”, Treize obtient l’émission la plus regardée de la journée avec sa soirée western, qui compte en moyenne 539 000 téléspectateurs et 4,9%. Dans la bande suivante, la victoire réside dans «Les mille et une nuits», la fiction turque diffusée par Nova, qui a pétri 3% en convaincant 514 000 téléspectateurs des amours de Sherezade.

En troisième position, il apparaît ‘The Simpsons’, qui avec sa part de 3,8% signent les meilleures données de bureau, imposant un minimum de 3,7% de «celui qui nous attend», qui rassemble en même temps un volume d’audience similaire. De plus, Nova se démarque également à l’heure du déjeuner avec «Elif», qui reste une troisième option, bien que très proche des autres, puisqu’il rassemble 3,6% du public.

