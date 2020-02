Louis C.K. Il est légalement interdit aux fans de répéter ses blagues #MeToo

Louis C.K. a toujours été une bande dessinée controversée. La controverse qui l’entoure est devenue beaucoup plus importante grâce au mouvement #MeToo. Après avoir été déshonoré par des allégations d’inconduite sexuelle, certains se sont demandé si le comédien ne reviendrait jamais sur scène.

AZCentral rapporte que, le 23 février 2020, C.K. a pris la scène à l’Orpheum Theatre de Phoenix. Arizona. Là, il a plaisanté sur les allégations d’inconduite sexuelle contre lui. Voici pourquoi les médias ne peuvent pas imprimer ce qu’il avait à dire.

Louis C.K. assister à FX et Vanity Fair Emmy Celebration | Rich Fury / .

L’histoire sexuelle controversée de Louis C.K.

Tout d’abord, un peu d’histoire. En 2017, le New York Times a rapporté les témoignages de cinq femmes qui accusaient C.K. d’inconduite sexuelle. Deux de ces femmes ont rappelé C.K. lui demandant s’il pouvait se masturber devant eux, les surprenant alors qu’il le faisait réellement. Une troisième femme a dit qu’elle pouvait l’entendre se masturber lors d’une conversation téléphonique. Une quatrième et une cinquième femme ont chacune déclaré C.K. lui a demandé s’il pouvait se masturber devant eux.

C.K. a reconnu que ces allégations étaient vraies et a dit que ce qu’il avait fait était mal. Cependant, il a dit qu’il ne s’était jamais exposé à personne sans sa permission expresse. De nombreuses personnes qui étaient autrefois fans de C.K. ont estimé qu’elles ne pouvaient plus soutenir financièrement sa carrière en toute bonne conscience.

Cette attitude n’est apparemment pas universelle. Quand il s’est produit en Arizona, c’était devant une foule à guichets fermés. AZCentral a décrit le public de ce concert comme «reconnaissant». Comme dans de nombreuses séries précédentes de C.K., il a plaisanté sur des sujets sensibles comme le terrorisme et le génocide.

Blagues qui ne peuvent pas être répétées

AZCentral rapporte qu’il a discuté du côté controversé de son histoire sexuelle pendant le tournage. Qu’a-t-il dit exactement? Le public ne le saura peut-être jamais. Grâce aux petits caractères sur leurs billets, les membres du public ne peuvent jamais discuter des blagues qu’il a racontées sans encourir de conséquences juridiques. AZCentral n’a pas précisé la nature de ces conséquences juridiques.

Louis C.K. au Madison Square Garden | Kevin Mazur / . pour la Fondation Bob Woodruff

Lorsque le public a appris les actions précédentes de C.K., beaucoup se sont demandé si le comédien ne pourrait jamais relancer sa carrière. Pour beaucoup, il semblait que personne ne pourrait revenir sur le devant de la scène après une controverse aussi importante. Cependant, My Central Jersey rapporte que Danny Deraney, un «grand expert en communication de crise des célébrités», estime C.K. est particulièrement bien placé pour organiser un retour en raison de la nature de son travail.

Deraney a expliqué: «Ce qui sépare Louis C.K. de certains de ces autres délinquants, c’est que lorsque vous travaillez seul, vous pouvez aller n’importe où et que vos fans peuvent garder l’anonymat. Vous pouvez simplement apparaître comme quelqu’un et être payé et il n’y a pas de contrat. Ce n’est pas le même impact que 20 personnes qui disent: «Je ne vais plus travailler avec cette personne.» »

La carrière de C.K. va-t-elle jamais reprendre? Seul le temps nous le dira. Pour beaucoup, c’est une possibilité impensable.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez la ligne d’assistance téléphonique nationale RAINN sur les agressions sexuelles au 1-800-656-4673 pour communiquer avec un membre du personnel formé d’un fournisseur de services d’agression sexuelle de votre région.