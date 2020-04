Louis C.K. Je viens de déposer un nouveau spécial comédie pour “Ceux qui ont besoin de rire”

Le comédien debout Louis C.K. a été impliqué dans la controverse au cours des dernières années. En 2017, il a été déshonoré par des allégations d’inconduite sexuelle, et depuis lors, il n’a pas été beaucoup vu aux yeux du public. Maintenant, le comédien publie un tout nouveau spécial de comédie, intitulé Sincerely Louis C.K., et il est disponible à l’achat sur son site Web.

Louis C.K. | Monica Schipper / . pour le New York Comedy Festival

Louis C.K. a été déshonoré par des allégations d’inconduite sexuelle

En 2017, cinq femmes ont présenté des allégations d’inconduite sexuelle contre Louis. C.K. Comme le rapporte le New York Times, deux femmes ont déclaré que C.K. masturbé devant eux, l’un a dit qu’elle l’avait entendu se masturber au téléphone, et deux autres ont dit qu’il leur avait demandé s’ils le regarderaient se masturber.

C.K. a admis que les affirmations étaient vraies et a reconnu que son comportement était mauvais. Il a également noté qu’il n’avait jamais rien fait sans avoir obtenu au préalable le consentement. Mais sa conduite a découragé bon nombre de ses fans, et il ne produit plus de grandes émissions télévisées comme il l’a fait autrefois.

Louis C.K. présenté à une foule bondée en février

En février 2020, C.K. a joué son stand-up devant un public de l’Orpheum Theatre de Pheonix, Arizona. Selon AZCentral, le comédien s’est adressé à l’article du New York Times et s’est moqué de lui sans blâme ni excuses.

Louis C.K. aux Oscars. | Kevin Winter / .

«Il a joué 80 minutes de comédie abrasive, énervée, hilarante et intelligente devant un public à guichets fermés», a rapporté AZCentral. «La comédie a touché les troisièmes rails – l’Holocauste, la pédophilie, la nécrophilie, les actes terroristes, pour n’en nommer que quelques-uns – qui ont choqué le public mais ne se sont jamais sentis bon marché – C’était le type de matériel bien construit qui n’aurait peut-être pas semblé une telle surprise dans le précédent ans.”

Cependant, selon le média, les membres de l’audience n’ont pas été autorisés à répéter les blagues de C.K. Les petits caractères sur leurs billets indiquaient que s’ils répétaient ses blagues, ils pourraient faire face à des conséquences juridiques.

Il vient de déposer un nouveau spécial comédie sur son site Web

Au cours des dernières années, le public n’a pas pu écouter C.K. raconter des blagues, sauf s’ils ont assisté à un spectacle en personne. Netflix porte toujours trois de ses spéciaux de comédie, dont Louis C.K. Hilarant, Louis C.K. Live At The Comedy Store, et Louis C.K. 2017. Mais ils sont tous assez vieux, et aucun d’entre eux ne traite de la situation actuelle du comédien.

Maintenant, sur son site Web, C.K. lance un tout nouveau spécial appelé Sincerely Louis C.K. Dans un e-mail qu’il a envoyé à sa liste de diffusion, le comédien a écrit qu’en cette période de difficultés, il donne aux gens une raison de rire.

Louis C.K. | Bryan Bedder / .

«J’ai l’impression qu’il y a deux types de personnes dans ce monde», a déclaré C.K. écrit dans la déclaration. «Un type a besoin de rire quand les choses deviennent merdiques – L’autre type de personnes pense qu’il est important de mettre de côté le rire en période de difficulté et de donner aux choses sérieuses et douloureuses le respect et le silence qui leur sont dus – je ne pense pas que non plus l’un de ces types de personnes est juste au-dessus de l’autre. Je peux seulement dire que j’appartiens au premier groupe. »

“Pour ceux qui ont besoin de rire, j’espère que mon nouveau spectacle aidera”, a-t-il conclu. “Pour ceux d’entre vous qui ne peuvent pas rire en ce moment, je vous souhaite juste toute la paix que vous pouvez saisir en cette période de merde.”

La nouvelle offre spéciale de C.K. est disponible à l’achat sur son site Web pour 7,99 $.