Louis Theroux est ce soir? Selling Sex faisait-il partie d’une nouvelle série? – HITC

BBC Two nous a apporté un nouveau documentaire sur Louis Theroux le 12 janvier, mais y a-t-il autre chose à suivre?

Louis Theroux est l’un des cinéastes documentaires préférés du Royaume-Uni et ses programmes percutants attirent toujours des millions de téléspectateurs.

Le dimanche 12 janvier 2020, les fans de Louis Theroux ont eu droit à un documentaire d’une heure pour la nouvelle année.

Le documentaire en question s’intitulait Selling Sex et était axé sur l’industrie croissante et légale de l’escorte au Royaume-Uni.

Cette semaine, cependant, les fans se sont demandé quelle était la suite de Louis Theroux et si Selling Sex faisait partie d’une nouvelle série?

De quoi parle Selling Sex?

Comme vous pouvez probablement le deviner à partir du titre du documentaire, dans Selling Sex, nous rejoignons Louis Theroux alors qu’il rencontre les femmes basées au Royaume-Uni qui fournissent légalement des services sexuels.

Alors que le tabou qui entoure l’industrie est encore très répandu, Louis et ses interlocuteurs donnent un aperçu fascinant de l’une des professions les moins parlées du Royaume-Uni.

Louis Theroux est ce soir?

Non. Le documentaire Selling Sex était un épisode unique et non une nouvelle série, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de Louis Theroux sur nos écrans aujourd’hui.

Il y a beaucoup de Louis Theroux à revoir

Si vous avez raté Selling Sex de Louis Theroux ou si vous voulez regarder un autre de ses documentaires légendaires, BBC iPlayer a actuellement 42 de ses documentaires de son incroyable carrière disponibles à regarder en appuyant sur un bouton.

