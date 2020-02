‘Love Alarm’ Saison 2: le casting se réunit pour la lecture du scénario de la deuxième saison

L’ajout de Love Alarm marque encore un autre excellent K-Drama au montant de lit Netflix. Après une première saison fantastique et un cintre de falaise tueur, les abonnés demandent déjà quand nous pouvons nous attendre à voir la prochaine saison de Love Alarm. Mais comme la série n’a pas encore été renouvelée, à ce stade, c’est de la pure spéculation sur le moment où nous pouvons nous attendre à voir Jojo et ses garçons revenir pour une autre saison.

Love Alarm est une série de comédie romantique originale de Netflix basée sur la webtoon du même nom de l’auteur Chon Kye-Young. La série est la quatrième série coréenne originale complète de Netflix, mais Love Alarm était, en fait, la première à être commandée.

À une époque de plus en plus numérisée, nos vies amoureuses aussi. Lorsqu’un développeur inconnu publie une application de rencontres, elle devient virale en Corée du Sud. L’application dira à l’utilisateur si quelqu’un à moins de 10 pieds a des sentiments romantiques pour eux, cela perturbe considérablement la vie quotidienne de Jojo. Bientôt Jojo la retrouve prise dans un triangle amoureux entre Lee Hye-yeong et son meilleur ami Hwang Sun-oh le beau mannequin.

Love Alarm Season 2 Netflix Date de sortie

La nouvelle du renouvellement existe depuis un certain temps maintenant, mais il semble que nous attendrons encore un peu la saison 2.

La production devant bientôt commencer, nous avons toutes les chances de voir la deuxième saison de Love Alarm arriver d’ici la fin de 2020

Date de sortie potentielle: Q3 / Q4 2020

Statut de production de Love Alarm Season 2

Statut officiel: pré-production

Les fans de Love Alarm seront ravis d’apprendre que le casting s’est récemment réuni pour une lecture de script de la deuxième saison.

Avec un script lu, cela signifie que le tournage de la deuxième saison commencera n’importe quel jour maintenant.

Love Alarm Season 2 Netflix Renewal Status

Statut de renouvellement officiel de Netflix: Renouvelé (Dernière mise à jour: 06/11/2019)

Nous pouvons enfin confirmer que Love Alarm reviendra pour une deuxième saison! Netflix a annoncé la nouvelle sur divers médias sociaux et une vidéo avec les membres du casting annonçant la nouvelle a été téléchargée sur The Swoon.

L’histoire justifie-t-elle une autre saison?

Certainement. À la fin des saisons, l’application Love Alarm a reçu une mise à jour pour son lancement 2.0. Allant au-delà de savoir si quelqu’un a des sentiments romantiques pour quelqu’un, l’application peut désormais dire si une personne à moins de 10 mètres les aime.

Tout comme la mise à jour est en ligne, Jojo a découvert que non seulement Lee Hye-Yeong l’aimait, mais aussi Hwang Sun-oh. Cela a été confirmé par l’application Love Alarm lorsque les deux garçons se trouvent dans le rayon requis pour déclencher l’application.

Jojo a maintenant le choix, retourne-t-elle les sentiments de Lee Hye-Yeong ou choisit-elle d’être avec le beau mannequin Hwang Sun-oh?

Comment les abonnés ont-ils réagi à Love Alarm?

53. Alarme d’amour (2019)

ÉPISODES: 8

NOTATION: 7/10

COMMENTAIRE: C’était désordonné et précipité dans certains épisodes mais toujours agréable. le jeu et la chimie étaient bons, le concept est frais. ne peux toujours pas prédire avec qui elle se retrouvera 🙈 NOUS AVONS BESOIN DE LA SAISON 2 !! pic.twitter.com/iFQZak52qf

– Netizen Drama 🕊 (@NetizenDrama) 22 août 2019

JE JURE À DIEU NETFLIX SI IL N’Y A PAS DE SAISON 2 D’ALARME D’AMOUR, IMA BE HELLA PISSED 😡 #LoveAlarm pic.twitter.com/PhSH7UOlNS

– Lucy Saw BTS 02/06 / 19💜 (@ LucyKaren9) 22 août 2019

Ne soyez pas comme moi et regardez “Love Alarm” sur Netflix en une seule journée parce que la saison 2 ne sort pas avant août 2020 et je suis tellement triste, J’AI BESOIN DE RÉPONSES MAINTENANT. Ceci est votre avertissement amical. 🙃

– Analy Lee (@AnalyLee) 23 août 2019

