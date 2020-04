Love And Thunder Concept Art révèle un nouveau Asgard et une femme Miek

Thor: Amour et tonnerre est en train de devenir l’un des projets MCU dont on parle le plus, et pour une bonne raison aussi.

Non seulement Jane Foster de Natalie Portman deviendra-t-elle le Mighty Thor, mais après le succès retentissant de Ragnarok, les fans sont très excités de voir comment l’écrivain-réalisateur Taika Waititi continue l’histoire de God of Thunder et où il emmène le héros ensuite. D’autant plus que selon Waititi lui-même, Love and Thunder devrait avoir une portée beaucoup plus grande que ce qui l’a précédé. La couleur nous intrigue.

Et même s’il nous faudra encore un certain temps avant de jeter un œil sur les images officielles, les images fixes ou même les photos, Taika nous a maintenant donné quelque chose pour nous mettre en appétit. Plus tôt ce soir, le cinéaste bien-aimé a partagé les premières pièces de l’art conceptuel de la suite très attendue, montrant New Asgard, une femme Miek (oui, vous avez bien lu) et plus encore.

Voyez par vous-même dans la galerie ci-dessous:

Bien sûr, ce n’est peut-être pas l’aperçu le plus excitant du film, mais c’est quelque chose et avec Love and Thunder encore si loin, c’est tout ce que nous pouvons vraiment nous attendre à voir à ce stade. En outre, avec la sécheresse actuelle du contenu MCU auquel nous sommes confrontés, nous le prendrons. Et avec un peu de chance, Waititi aura plus à partager dans les semaines à venir. Doigts croisés.

Avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman et, bien sûr, Christian Bale, Thor: Amour et tonnerre sera avec nous un peu plus tard que prévu maintenant après avoir subi un retard. Si rien d’autre n’est déplacé en raison de la pandémie actuelle, il arrivera en salles le 18 février 2022. Et franchement, nous pouvons à peine attendre.