Love And Thunder mettra en vedette les gardiens de la galaxie après tout

Désireux de voir plus de Thor Odinson interagir avec Star-Lord et les Gardiens de la Galaxie? Disons simplement que vous ne voudrez pas manquer Thor: Amour et tonnerre quand il ira dans les salles à la fin de l’année prochaine.

L’acteur vocal de Groot, Vin Diesel, a confirmé aujourd’hui (via ComicBook.com) que la suite de Marvel en 2021 comportera une apparition en camée des plus grands trous en A de la galaxie. Nous utilisons ce terme de manière attachante, bien sûr. Cela confirme essentiellement notre scoop de 2019, après que nous ayons signalé que Taika Waititi voulait se réserver du temps pour Star-Lord et le gang.

Diesel a cessé de manquer d’entrer dans les détails – Love and Thunder est toujours dans 18 mois, après tout – mais il a admis qu’il était incroyablement excité de reprendre son rôle préféré des fans dans le MCU. Et le meilleur de tous? Il n’aura pas à attendre 2022 pour le faire.

Voici ce que l’acteur a dit à ComicBook.com lors de la conférence de presse de Bloodshot:

J’attends et je suis impatient que mon ami James Gunn frappe ce prochain hors du parc. Il a pris The Suicide Squad alors il est sur le point de s’y lancer. Thor le fera aussi, le réalisateur m’a parlé de Thor incorporera certains des Gardiens de la Galaxie. Ce sera très intéressant, personne ne le sait, peut-être que je n’aurais pas dû dire quoi que ce soit.

La question est maintenant de savoir si les Asgardiens de la Galaxie poursuivront la fête en 2022. Ce qui veut dire que, à la lumière du camée des Gardiens dans Love and Thunder, il y a une très réelle chance que le Dieu du tonnerre de Chris Hemsworth apparaisse pendant la cours du vol. 3. Quoi qu’il en soit, les fans de Marvel n’auront pas à attendre trop longtemps avant d’avoir un aperçu des Gardiens en action.

Thor: Amour et tonnerre illumine les cinémas le 5 novembre 2021. Quant à Guardians 3, il n’a pas encore fixé de date de sortie officielle, en grande partie grâce à l’engagement de James Gunn pour la suite / redémarrage en douceur de The Suicide Squad chez Warner Bros. – sans parler de la décision de Disney de se séparer du cinéaste, pour faire demi-tour à la 11e heure.

Les chances sont Vol. 3 se glissera dans la fente de sortie de Marvel en mai 2022, mais pour l’instant, les pouvoirs en place n’ont encore rien annoncé d’officiel. Nous vous informerons si et quand cela changera.